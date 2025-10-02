Ataque terrorista en sinagoga de Mánchester deja dos muertos durante Yom Kipur

Miembros de la comunidad se consuelan mutuamente cerca de la sinagoga Heaton Park Hebrew Congregation en Crumpsall, al norte de Mánchester, el 2 de octubre de 2025. Foto: Agencia AFP

Dos personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque ocurrido el jueves por la mañana frente a una sinagoga en Mánchester, en el noroeste de Inglaterra, informó la policía.

El atentado ocurrió el día de la festividad judía del Yom Kipur. Este acto fue tildado de “terrorista” por las autoridades.

La policía señaló en la red social X que fue informada hacia las 3:30 a.m. de un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, situada en el barrio de Crumpsall, en el norte de la ciudad, después de que un testigo viera “un vehículo arrollar a personas y a un hombre ser apuñalado”.

Los servicios de emergencia desplegados en el lugar estaban atendiendo a las víctimas “con heridas causadas tanto por el vehículo como por apuñalamientos”, precisó la policía del Gran Mánchester.

Además, añadió se le disparó al sospechoso pero no precisó si sobrevivió. Aun así, las autoridades afirmaron que la persona lleva consigo “objetos sospechosos” y que un equipo especializado en artefactos explosivos está en el lugar.

El alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, dijo a la BBC que el “peligro inmediato parece haber pasado”.

Según los testigos que contactaron a la policía, “un agente de seguridad fue atacado con un cuchillo”.

El alcalde del Gran Mánchester pidió a la gente “no especular en las redes sociales” y felicitó a la policía por su intervención “rápida”.

Debido al ataque, el primer ministro británico, Keir Starmer, decidió acortar su presencia en la cumbre europea de Copenhague, según una fuente gubernamental británica.

“Estoy horrorizado por el ataque a la sinagoga de Crumpsall”, al norte de Mánchester, escribió el jefe del gobierno en X.

“El hecho de que esto haya ocurrido en el día de Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, hace que sea aún más horrible”, agregó.

El día de la festividad judía de Yom Kipur los creyentes suelen acudir varias veces a la sinagoga para orar.

El incidente también sucede a pocos días del tercer aniversario del ataque mortal de Hamás en el sur de Israel, el 7 de octubre de 2023, que dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance elaborado por AFP a partir de datos oficiales.

