Israel dice que se prepara para la liberación de los rehenes tras acuerdo parcial con Hamás

Israel anunció el viernes que se prepara para una rápida liberación de los rehenes retenidos por Hamás, tras la respuesta positiva de ese movimiento islamista palestino al plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump.

Israel se prepara para implementar la primera fase del plan de Trump para liberar a los rehenes retenidos por Hamás.

Hamás aceptó liberar a todos los prisioneros israelíes bajo la fórmula de intercambio sugerida por Trump.

La liberación de los rehenes está condicionada a un alto al fuego, garantías de seguridad y liberación de prisioneros palestinos.

El plan de paz incluye desarme de Hamás, administración transitoria en Gaza y compromiso de cese permanente de hostilidades.

Sectores de Hamás piden mayor claridad sobre las condiciones y negocian temas clave como el futuro gobierno de Gaza

“A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes”, indicó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente (Donald Trump) y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”, añadió el texto.

En un mensaje oficial, el movimiento palestino señaló que acepta liberar a todos los prisioneros israelíes —tanto vivos como fallecidos— conforme a la fórmula de intercambio establecida en la propuesta del presidente Trump, siempre y cuando se garanticen las condiciones necesarias en el terreno para efectuar los intercambios.

Hamás ha condicionado la liberación de los rehenes a varias exigencias claves: solicita un alto al fuego inmediato en Gaza, exige garantías de seguridad para sus delegados y los rehenes durante el proceso de entrega y pide la liberación de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes como parte de un intercambio, según la BBC.

Además, Hamás demanda la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y la suspensión total de bombardeos durante toda la negociación.

Por su parte, el plan de paz para Gaza incluye puntos como el desarme de Hamás, la creación de una administración palestina transitoria en Gaza y el compromiso de ambos bandos de avanzar hacia un cese permanente de hostilidades.

Sin embargo, sectores de Hamás piden mayor claridad sobre las condiciones y solicitan negociaciones inmediatas, y algunos temas —como el futuro gobierno de Gaza— siguen sujetos a discusión entre todas las partes involucradas.

