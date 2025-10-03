Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Mundo
Más Países

Israel dice que se prepara para la liberación de los rehenes tras acuerdo parcial con Hamás

Israel y Hamás avanzan hacia el intercambio de rehenes mientras negocian condiciones de seguridad y alto al fuego.

Redacción Mundo y Agencia AFP
04 de octubre de 2025 - 01:38 a. m.
Familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza protestan frente a la residencia del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.
Familiares de rehenes israelíes retenidos por Hamás en Gaza protestan frente a la residencia del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.
Foto: EFE - ABIR SULTAN
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Israel anunció el viernes que se prepara para una rápida liberación de los rehenes retenidos por Hamás, tras la respuesta positiva de ese movimiento islamista palestino al plan de paz para Gaza propuesto por Donald Trump.

🔑Las claves de lo que ha pasado con Israel y Hamás (por si tiene afán)

  • Israel se prepara para implementar la primera fase del plan de Trump para liberar a los rehenes retenidos por Hamás.
  • Hamás aceptó liberar a todos los prisioneros israelíes bajo la fórmula de intercambio sugerida por Trump.
  • La liberación de los rehenes está condicionada a un alto al fuego, garantías de seguridad y liberación de prisioneros palestinos.
  • El plan de paz incluye desarme de Hamás, administración transitoria en Gaza y compromiso de cese permanente de hostilidades.
  • Sectores de Hamás piden mayor claridad sobre las condiciones y negocian temas clave como el futuro gobierno de Gaza

“A la luz de la respuesta de Hamás, Israel se está preparando para la implementación inmediata de la primera fase del plan de Trump para la liberación de todos los rehenes”, indicó la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, en un comunicado.

Vínculos relacionados

La Flotilla Sumud denuncia falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel
Las ratas de París encuentran un aliado político inesperado
EE. UU. deporta a periodista salvadoreño que cubrió movilizaciones anti-Trump

Le recomendamos: Este es el plan de 20 puntos de Trump para Gaza que aceptó Netanyahu

“Seguiremos trabajando en plena cooperación con el presidente (Donald Trump) y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel, que coinciden con la visión del presidente Trump”, añadió el texto.

En un mensaje oficial, el movimiento palestino señaló que acepta liberar a todos los prisioneros israelíes —tanto vivos como fallecidos— conforme a la fórmula de intercambio establecida en la propuesta del presidente Trump, siempre y cuando se garanticen las condiciones necesarias en el terreno para efectuar los intercambios.

Hamás ha condicionado la liberación de los rehenes a varias exigencias claves: solicita un alto al fuego inmediato en Gaza, exige garantías de seguridad para sus delegados y los rehenes durante el proceso de entrega y pide la liberación de prisioneros palestinos detenidos en cárceles israelíes como parte de un intercambio, según la BBC.

Le podría interesar: Hamás acepta liberar a los rehenes, pero pide negociar otros puntos del plan de Trump

Además, Hamás demanda la entrada de ayuda humanitaria a la Franja y la suspensión total de bombardeos durante toda la negociación.

Por su parte, el plan de paz para Gaza incluye puntos como el desarme de Hamás, la creación de una administración palestina transitoria en Gaza y el compromiso de ambos bandos de avanzar hacia un cese permanente de hostilidades.

Sin embargo, sectores de Hamás piden mayor claridad sobre las condiciones y solicitan negociaciones inmediatas, y algunos temas —como el futuro gobierno de Gaza— siguen sujetos a discusión entre todas las partes involucradas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com

Por Redacción Mundo

Por Agencia AFP

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias el mundo

últimas noticias en el mundo

Noticias hoy

Últimas noticias

Más Países

Israel

Palestina

Gaza

Benjamin Netanyahu

Donald Trump

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.