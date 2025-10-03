La Flotilla Sumud denuncia falta de asistencia legal para sus miembros detenidos en Israel

Personas protestan por la liberación de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía a Gaza con ayuda humanitaria, este jueves en Brasilia (Brasil). Foto: EFE - Andre Borges

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Global Sumud Flotilla, que pretendía alcanzar las costas de Gaza y cuyos barcos fueron interceptados por Israel, denunció este viernes la falta de asistencia legal de varios de los procesados tras una detención que consideran “ilegal”.

🔑Las claves de la denuncia de la Flotilla (por si tiene afán)

La misión denunció que varios participantes fueron procesados sin defensa legal tras ser interceptados.

Israel remolcó los barcos en aguas internacionales, lo que la Flotilla calificó como un secuestro contrario al derecho internacional.

El ministro Itamar Ben Gvir visitó a los detenidos en prisión en lo que describen como un acto de humillación e intimidación.

Los participantes reportaron agresiones, amenazas y hostigamiento durante su detención y traslado.

El equipo legal exige la liberación inmediata, la devolución de pertenencias y la entrega de la ayuda humanitaria confiscada.

Los organizadores informaron en un comunicado que “en las últimas 24 horas abogados (la ONG israelí) Adalah se reunieron con 331 participantes de la Flotilla Global Sumud en el puerto de Ashdod, donde enfrentan audiencias ante las autoridades de inmigración israelíes”.

Adalah, que se encarga de la asistencia legal, notificó a la Flotilla de que varios participantes fueron procesados “sin la asistencia legal”, ya que se negó a los abogados acceder a los detenidos.

“Este procedimiento siguió al remolque forzoso de la flotilla tras interceptaciones ilegales en aguas internacionales, donde decenas de barcos fueron detenidos en su misión de romper el bloqueo ilegal de Gaza en medio del genocidio en curso, atrocidades masivas y hambruna”, declaró la misión humanitaria.

La Flotilla comunicó que los participantes de la flotilla se encuentran “en condiciones relativamente estables”.

En la nota, la misión calificó la visita al centro penitenciario donde están los detenidos del ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, como “un acto de humillación e intimidación”.

“Los participantes de la flotilla fueron filmados y explotados en una exhibición degradante de control. Esta demostración de humillación se llevó a cabo en paralelo a la campaña de difamación de los funcionarios israelíes, que falsamente etiquetaron a los miembros de la flotilla como ‘terroristas’”, declaró la misión internacional.

La Flotilla y el equipo legal remarcaron que la interceptación violó el derecho internacional, “constituyendo un secuestro en aguas internacionales”.

“El intento de Israel de justificar estas acciones en virtud de la aplicación de su bloqueo no se sostiene: el propio bloqueo es ilegal, constituye un castigo colectivo y sirve como herramienta central del genocidio en curso, incluido el uso deliberado del hambre como método de guerra”, valoró la Flotilla.

Varios participantes informaron haber sido objeto de agresiones, amenazas y acoso, incluido ser despertados violentamente cada vez que intentaban dormir, recoge el comunicado de la Flotilla y Adalah.

Las autoridades trasladaron a los participantes desde Ashdod hasta la prisión de Ktziot, en el desierto del Néguev, donde se iniciaron audiencias ante el tribunal “sin informar al equipo legal”

Actualmente, abogados de Adalah están presentes en las audiencias de los tribunales, donde se revisan las órdenes de detención.

El equipo legal exigió la liberación inmediata de los detenidos, la devolución de sus pertenencias personales y de los suministros de ayuda humanitaria.

