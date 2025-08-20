Suiza le ofrecerá inmunidad a Putin si se reúne con Zelenski en Ginebra

Vladímir Putin tiene una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional. Foto: EFE - VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Gobierno suizo aseguró que otorgará inmunidad al presidente de Rusia, Vladímir Putin, si acepta reunirse con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en Ginebra, ciudad que Francia considera una ubicación neutral. La propuesta surge porque la Corte Penal Internacional (CPI) señala al líder ruso de cometer delitos de deportación forzosa y traslado ilegal de niños ucranianos en los territorios ocupados por su país, lo que provocaría su arresto en Estados que respeten ese decreto.

🔑Reunión en Ginebra entre Putin y Zelenski (las claves)

Suiza ofreció inmunidad a Vladímir Putin si acepta reunirse con Volodímir Zelenski en Ginebra.

La propuesta busca impulsar negociaciones de paz en medio de los señalamientos de la CPI contra Putin.

Estados Unidos, Rusia, Ucrania y Europa participaron de diálogos que, de momento, se han encaminado hacia un posible encuentro entre los líderes de las naciones que están en confrontación. Aún no hay claridad sobre qué garantías de seguridad tendrá Kiev por parte de sus aliados del Viejo Continente y de Washington.

Le recomendamos: “Una pérdida terrible”: soldados ucranianos rechazan cesión de territorio a Rusia

Ginebra, “un punto neutral”

Ignazio Cassis, ministro de Asuntos Exteriores de Suiza, afirmó que se concederá inmunidad en caso de que Putin cumpla la condición impuesta por el Gobierno suizo. El funcionario recalcó que su país está “más que preparado” para acoger una reunión de tal magnitud. La propuesta surgió en un contexto en el que han pasado más de tres años de invasión rusa en Ucrania, desde que Moscú lanzó su ofensiva a gran escala en 2022.

Ginebra tiene una larga trayectoria como sede de negociaciones en procesos de resolución de conflictos. De hecho, en 2021, la ciudad acogió el encuentro entre Putin y el entonces presidente estadounidense, Joe Biden.

Le podría interesar: Las dudas sobre las garantías que EE. UU. y Europa pueden ofrecerle a Ucrania

Antecedentes de la propuesta Suiza en medio de la guerra de Ucrania

La iniciativa surgió tras las reuniones celebradas entre viernes y lunes, en las cuales el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus homólogos de Rusia, Ucrania y Europa dialogaron para sentar las bases de lo que sería un acuerdo de paz con garantías de seguridad. De hecho, la Casa Blanca confirmó que “comenzaron los preparativos” para una reunión entre los líderes de las naciones implicadas en la guerra y el mandatario estadounidense.

Tanto Putin como Zelenski manifestaron su disposición a participar en las negociaciones. Sin embargo, el presidente ruso señaló que prefería hablar con el mandatario ucraniano en Moscú, la capital de su país.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com