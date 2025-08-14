Israel llama a la UE a dejar de “obsesionarse” con la situación humanitaria en Gaza

-Palestinos desplazados internamente llevan bolsas de harina cerca de un punto de distribución de alimentos en Zikim, al norte de la Franja de Gaza, el 27 de julio de 2025. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

Haim Regev, embajador de Israel, afirmó ante la Unión Europea que su país era un vecino de “ensueño” para Europa y critico los cuestionamientos que han recibido sobre la ocupación militar en Gaza.

🔑Las claves de la intervención de Regev en la UE (por si tiene afán)

Israel, según Regev, es un “vecino de ensueño” para Europa.

Criticó los cuestionamientos sobre la ocupación militar en Gaza.

Afirmó que las críticas a Israel se usan para atacar a los judíos.

Advirtió que sanciones europeas podrían favorecer a Hamás y limitar la influencia de la UE en Oriente Medio.

Reclamó mantener la participación israelí en Horizon Europe y los lazos comerciales con la UE.

“Somos una democracia, no hay problemas con la migración ni con los derechos de la comunidad LGBTI”, aseguró Regev, sentenciando que “al final del día, Israel es el único actor en la región que sirve directamente a los intereses de la Unión Europea”.

Además, el diplomático afirmó que las críticas que recibe Israel por su guerra en Gaza son utilizadas por algunos para atacar a los judíos. “Definitivamente, se usa para esto. Cada vez que alguien dice algo, hay consecuencias”, declaró para el medio estadounidense Politico.

Adicionalmente, alertó a Francia, Alemania y Reino Unido sobre que sus críticas recientes favorecen a Hamás y a otros grupos antisemitas. Asimismo, instó a la UE a mantener la participación de Israel en el programa de investigación Horizon Europe y a no reducir los lazos comerciales, advirtiendo que cualquier medida punitiva podría restringir la influencia europea en el futuro de Oriente Medio.

📌 ¿Qué dice la Unión Europea sobre Gaza?

La Comisión Europea alertó sobre una posible hambruna en Gaza y planteó suspender ciertos aspectos del Acuerdo de Asociación UE-Israel vinculados a investigación y desarrollo, luego de determinar que Israel incumplió sus compromisos en derechos humanos. No obstante, la iniciativa ha quedado bloqueada, ya que países como Alemania se niegan a apoyar medidas punitivas contra Israel, según Politico.

Estas declaraciones llegan en el contexto de que países europeos como Francia y el Reino Unido anunciaran que reconocerán a Palestina como Estado en la próxima asamblea de las Naciones Unidas, para generar presión en Israel para hacer un alto al fuego.

Esto Regev lo califica como “críticas, que benefician a Hamás” y a grupos antisemitas.

🎤 Lo que cuestionan sus críticos sobre la ocupación israelí en Palestina

Hace unos días, Israel decidió seguir adelante con su operación para ocupar el territorio de Palestina, lo que llevó a diferentes críticas por parte de expertos en derecho internacional.

“Cualquier plan de tomar el control de partes o de toda Gaza también sería una violación de la norma que prohíbe la adquisición violenta de territorio. Y, obviamente, esa es una norma imperativa del derecho internacional. Es una de las normas fundamentales más importantes del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial: los Estados no tienen permitido adquirir ni expandir su propio territorio de manera violenta“, aseguró Heidi Matthews, profesora en la Facultad de Derecho Osgoode Hall de la Universidad de York en Canadá, en entrevista con el medio turco Yeni Safak.

Los expertos señalaron para Yeni Safak que la decisión de Israel de ampliar sus “operaciones militares” en Gaza y ocupar la ciudad viola el derecho internacional humanitario y el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

