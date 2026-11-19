En un comunicado, el Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS) aseguró también haber recibido confirmación de que la operación militar había concluido.

El Ejército israelí puso fin este jueves a la incursión militar iniciada por sus tropas un día antes en el centro de la Franja de Gaza, confirmó a EFE un portavoz castrense, la cual había causado un nuevo desplazamiento forzoso de miles de palestinos , según un análisis preliminar de la ONU.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le recomendamos: Otro golpe para Netanyahu: oposición de Eisenkot toma el control del Parlamento israelí

"Por tanto, se levanta este aviso. Manténganse a salvo mientras realizan sus labores y permanezcan atentos", añade el texto de esta institución.

Según informó a EFE un vecino de la zona, muchas familias desplazadas por la incursión no se atreven aún a regresar a la zona por temor a su seguridad. La misma fuente indicó que las tropas israelíes sellaron con cemento lo que podrían ser accesos a túneles.

El Ejército dijo ayer que el avance terrestre, más allá de la denominada línea amarilla en el área de los campamentos de refugiados de Bureij y Nuseirat, tenía como objetivo "eliminar amenazas", entre ellas un presunto túnel de Hamás que suponía "una amenaza inmediata y directa para las tropas".

Tras la incursión, Hamás denunció que Israel estaba cometiendo una nueva "violación flagrante" del acuerdo de alto el fuego, en vigor desde octubre de 2025 y que debía suponer un cese de las "operaciones militares" de ambos lados, y pidió a los mediadores internacionales que actuasen.

Le podría interesar: Colombia, entre los siete países que votaron con Israel contra Palestina en la ONU

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), unos 4.000 gazatíes vivían en refugios para desplazados dentro de ese área, de unos 2,5 kilómetros cuadrados entre las localidades de Bureij y Nuseirat, en la gobernación de Deir al Balah y, desde primera hora de ayer, se desplazaban hacia el oeste y el suroeste.

Pese al supuesto alto el fuego, Israel ha matado a más de 1.650 gazatíes y herido a casi 6.000, según datos del Ministerio de Sanidad.

Todo ello en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción y la muerte de más de 74.700 palestinos, entre ellos más de 20.000 niños, desde octubre de 2023.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com