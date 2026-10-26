Lula tras su victoria en Brasil: “No seremos el patio trasero de nadie”

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Con la voz ronca y visiblemente emocionado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebró este domingo en São Paulo su reelección para un cuarto mandato, tras derrotar en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con el 99,89 % de las urnas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) le dio el 51,77 % de los votos válidos, frente al 48,23 % de su rival. Ningún presidente brasileño había llegado a un cuarto periodo.
“Tenemos la garganta muy cansada”, arrancó Lula, de casi 81 años, rodeado de su equipo.
Antes de hablar le cedió la palabra a su vicepresidente, Geraldo Alckmin: “Él tiene mucho que ver con nuestra victoria y es justo que el presidente y el vicepresidente digan unas palabras, no un discurso”, dijo Lula. Alckmin, según el canal Band, aseguró que Lula salvó la democracia brasileña por segunda vez.
Luego de agradecer a Alckmin, Lula agradeció a los jóvenes, a los adultos mayores y “a la sociedad como un todo”, y sacó pecho por la participación.
“Tuvimos el menor número de abstenciones y votos nulos de la historia del país”, dijo.
También le dio las gracias al diputado André Janones, a quien llamó “general de nuestra tropa” por montar el “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp que, según la agencia EFE, superó los 10 millones de usuarios en pocos días.
El momento más político llegó cuando Lula entonó "o queda la patria libre, o morir por Brasil”, un verso del himno de la independencia. Después vino el lema que repitió durante toda la campaña: “Nuestro país no va a ser el patio trasero de nadie”.
La frase, que ya había usado en septiembre ante la Asamblea General de la ONU como mensaje a Estados Unidos, fue el eje de su cierre en Copacabana, donde planteó la elección como un dilema entre quien besa la bandera brasileña y quien besa la estadounidense.
Hasta ahora, Bolsonaro no ha reconocido públicamente la derrota. Cabe destacar que la victoria no le despeja el camino a Lula, pues el Partido Liberal tendrá la bancada más grande tanto en la Cámara como en el Senado. Desde Colombia, Gustavo Petro celebró el resultado y aseguró que con el triunfo de Lula “se ha detenido el fascismo en América Latina”.
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Frapolo(7328)•Hace 25 minutosAsí, como debe ser, gobernar con dignidad e independencia, no como el arrodillado de aquí.
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Atenas(06773)•Hace 1 horaExultante se halla EE con el pirrico triunfo de Lula en Brasil luego de 3 mandatos y con toda la maquinaria a su favor, ¡Ja!, además de un Congreso en el q" tiene aún más fuerte oposición con los gloriosos triunfos q’ alcanzó la derecha y de tener a su país cierta/ dividido en dos. No en vano es un país latino, a cuál de todos más experto en desatinos. Somos duchos en echar pa’l lado torcido. Y Continente de 5a categoría digno de inteligencias ídem. Atenas
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Juan felipe(82042)•Hace 53 minutosCuchita de Atenas, señora degenerada. Y como fue el de tu gatito. Loquita perseguidor de adolescentes.
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WilsonP(f5y1z)•Hace 4 horasQue emoción y alegría el triunfo de Lula, no solo derrotó a Bolsonaro, también a Trump y a la derecha servil y arrodillada de America, empezando por el Filipichin que lastimosamente llego a la presidencia. Esperemos se replique la derrota de Trump en Noviembre para que se le acabe lo poco que le queda al 🤡 que tenemos
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Tayrona(31467)•Hace 6 horasSiempre adelante Brasil, siempre adelante Lula!. Gracias por darnos esperanzas frente al bastardo que nos apesta aquí en Colombia!. GRACIAS!!!.
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Dolores Colombia(e55c6)•Hace 6 horasViva Lula, a losbgringosnles va a quedar mas difícil el Plan Condor 2
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Mar(60274)•Hace 6 horasQue envidia de Brasil y nosotros con un payaso de presidente.
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Mar(60274)•Hace 6 horas¡Excelente!
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Brayan Tibocha(jbw8b)•Hace 7 horasSeguirá siendo el patio trasero de la rampante corrupción que instauró descaradamente en Brasil.
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usucapion1000(15667)•Hace 7 horasViva BRASIL con LUL hoy he recuperado la fé de que con la presidenra SHEINBAUM en Mexico y LULA DA SILVA en Brasil, no todo está perdido para la América Latina. Y si el partido repíblicano pierde las elecciones en noviembre, trump podría ser removido y empezarían a tambalear los sátrapas de Milei, kats, la keyco y el ABErrado, entre otros fascistas de horror.
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Álamo(88990)•Hace 8 horasY por acá bajo el trasero de Trump… ¡Vaya milagrio!