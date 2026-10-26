Lula tras su victoria en Brasil: “No seremos el patio trasero de nadie”

Con la voz ronca y visiblemente emocionado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebró este domingo en São Paulo su reelección para un cuarto mandato, tras derrotar en la segunda vuelta al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. Con el 99,89 % de las urnas escrutadas, el Tribunal Superior Electoral (TSE) le dio el 51,77 % de los votos válidos, frente al 48,23 % de su rival. Ningún presidente brasileño había llegado a un cuarto periodo.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

“Tenemos la garganta muy cansada”, arrancó Lula, de casi 81 años, rodeado de su equipo.

Publicidad

Antes de hablar le cedió la palabra a su vicepresidente, Geraldo Alckmin: “Él tiene mucho que ver con nuestra victoria y es justo que el presidente y el vicepresidente digan unas palabras, no un discurso”, dijo Lula. Alckmin, según el canal Band, aseguró que Lula salvó la democracia brasileña por segunda vez.

Luego de agradecer a Alckmin, Lula agradeció a los jóvenes, a los adultos mayores y “a la sociedad como un todo”, y sacó pecho por la participación.

Le puede interesar

“Tuvimos el menor número de abstenciones y votos nulos de la historia del país”, dijo.

También le dio las gracias al diputado André Janones, a quien llamó “general de nuestra tropa” por montar el “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp que, según la agencia EFE, superó los 10 millones de usuarios en pocos días.

El momento más político llegó cuando Lula entonó "o queda la patria libre, o morir por Brasil”, un verso del himno de la independencia. Después vino el lema que repitió durante toda la campaña: “Nuestro país no va a ser el patio trasero de nadie”.

La frase, que ya había usado en septiembre ante la Asamblea General de la ONU como mensaje a Estados Unidos, fue el eje de su cierre en Copacabana, donde planteó la elección como un dilema entre quien besa la bandera brasileña y quien besa la estadounidense.

Hasta ahora, Bolsonaro no ha reconocido públicamente la derrota. Cabe destacar que la victoria no le despeja el camino a Lula, pues el Partido Liberal tendrá la bancada más grande tanto en la Cámara como en el Senado. Desde Colombia, Gustavo Petro celebró el resultado y aseguró que con el triunfo de Lula “se ha detenido el fascismo en América Latina”.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com