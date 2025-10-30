Israel rompe alto el fuego en Gaza: MSF denuncia ataque contra población civil

Un hombre reacciona en el lugar de su hogar destruido tras un ataque aéreo israelí que impactó un bloque residencial en el campo de refugiados Al Shatea, en la ciudad de Gaza, el 29 de octubre de 2025. Foto: EFE - MOHAMMED SABER

El ejército israelí realizó alrededor de 10 ataques aéreos en Jan Yunis, al sur de Gaza, este jueves, 30 de octubre, pese a que Israel había anunciado la reanudación del alto el fuego tras la muerte de un soldado, un hecho que Hamás niega, según Al Jazeera.

El ejército israelí realizó unos 10 ataques aéreos en Jan Yunis, al sur de Gaza, pese al anuncio de reanudación del alto el fuego.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, al menos 211 personas han muerto y 597 resultaron heridas en los ataques israelíes, según el Ministerio de Salud de Gaza.

Israel justificó algunos ataques afirmando que Hamás almacenaba armas para un “ataque terrorista inminente” y que había violado el alto el fuego al matar a un soldado y no entregar cuerpos de rehenes.

Médicos Sin Fronteras denunció los bombardeos como un “ataque deliberado contra civiles”, con 110 muertos, incluidos 46 niños y 20 mujeres, y 253 heridos.

La tregua sigue siendo frágil; la ONU y organizaciones internacionales como MSF exigen garantizar el alto el fuego y el acceso humanitario a Gaza.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, al menos 211 personas han muerto y 597 resultaron heridas en los ataques israelíes desde que entró en vigor el alto el fuego.

Este miércoles, 29 de octubre Israel ya había lanzado un ataque a un depósito de armas en Gaza, que vivió la víspera su noche más mortífera de bombardeos desde el inicio del alto el fuego, dejando más de 100 muertos.

Para realizar este ataque, Israel se justificó diciendo que tuvo que llevar a cabo un ataque de precisión en un sitio en la zona de Beit Lahia, en el norte de Gaza, donde aseguró que se almacenaban armas destinadas a un “ataque terrorista inminente”.

Esto difiere de la justificación empleada en ataques anteriores, como el del miércoles que dejó 110 muertos. Israel afirmó que el grupo islamista Hamás violó el alto el fuego al matar a uno de sus soldados y por no entregar los cuerpos de los rehenes a tiempo, según Al Jazeera.

Sin embargo, en la mañana del jueves Hamás anunció que entregara a Israel los cuerpos de dos rehenes más. Hasta ahora, los combatientes islamistas han devuelto los restos mortales de 15 de los 28 rehenes fallecidos que Hamás había acordado devolver en virtud del acuerdo, según AFP.

👉 Médicos Sin Fronteras denuncian un ataque deliberado contra civiles

Médicos Sin Fronteras (MSF) calificó este jueves como un “ataque deliberado contra civiles” la última serie de bombardeos israelíes sobre la Franja de Gaza, en los que murieron unas 110 personas, entre ellas al menos 46 niños y 20 mujeres, según datos sanitarios del enclave.

Los ataques, ocurridos entre la tarde del martes y la mañana del miércoles, dejaron además 253 heridos, incluidos 78 menores. “La mayoría de las víctimas fueron mujeres y niños”, informó la organización humanitaria en un comunicado.

“Fue un ataque deliberado contra civiles. Es totalmente inaceptable”, denunció el médico de urgencias de MSF en el hospital Al Aqsa, Morten Rostrup, quien relató haber atendido a mujeres con heridas graves y varios niños gravemente lesionados.

Los equipos de MSF trabajan en los hospitales Al Aqsa, Nasser y Al Shifa, todos con recursos limitados. Solo en el primero se atendió a 77 heridos, mientras que en el Nasser recibieron 22 fallecidos y 60 heridos, y en el Al Shifa, 27 muertos y 56 heridos.

La organización reiteró su petición de un “alto el fuego permanente” para detener “el abrumador nivel de muertes y heridas catastróficas” entre la población civil.

“Hasta ahora, seguimos siendo testigos de las consecuencias de las reiteradas violaciones de este alto el fuego, que perpetúan el genocidio en curso en Gaza”, agregó MSF en su comunicado.

Los bombardeos israelíes respondieron, según el Ejército israelí, a un presunto ataque de Hamás en Rafah (sur) en el que murió un soldado.

Tras romper el alto el fuego con 16 horas de ataques en toda la geografía de Gaza, las fuerzas armadas israelíes anunciaron en la mañana del miércoles que volvían a instaurar la tregua y difundieron un documento en el que aseguraban que 25 muertos -menos de una de cada cuatro personas fallecidas- eran milicianos palestinos.

El acuerdo de alto el fuego, firmado por Israel y Hamás y auspiciado por Estados Unidos, se mantiene frágil mientras la ONU y organizaciones internacionales como MSF reclaman garantizar la tregua y el acceso humanitario a la Franja.

