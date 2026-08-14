Japón suma 8 muertos por fuertes lluvias y hay más de medio centenar de fallecidos en Asia

Un hombre camina por una calle inundada tras las fuertes lluvias en Ichikawa, prefectura de Chiba, cerca de Tokio (Japón). Foto: EFE - JIJI PRESS

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Al menos ocho personas han fallecido en la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al este de Japón, mientras este viernes miles de personas continúan en centros de evacuación y las autoridades meteorológicas advierten de nuevas precipitaciones.

La prefectura de Chiba había informado a primera hora de este viernes de la muerte de cuatro personas. Posteriormente, la Policía regional confirmó el fallecimiento de otras cuatro personas, elevando el número provisional de víctimas mortales a ocho, según la cadena de televisión japonesa NHK.

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Atrapados por las súbitas inundaciones en Japón

Varios de los fallecidos se vieron súbitamente atrapados en sus propios vehículos y en pasos subterráneos por las inundaciones, según la información recogida por las autoridades locales de Chiba y la Policía.

Entre ellos figura un hombre que, según NHK, llamó al servicio de emergencias pasada la medianoche afirmando que había quedado atrapado en su coche por las inundaciones y no podía salir. Para cuando llegaron los servicios de bomberos, el coche se encontraba completamente sumergido en un paso a nivel y fue declarado muerto al ser trasladado al hospital.

Daños en edificios e interrupción del transporte

NHK informó que alrededor de 300 edificios de una veintena de localidades en Chiba sufrieron daños, aunque muchos municipios no han podido determinar la magnitud exacta por la gran cantidad de reportes recibidos.

Las lluvias torrenciales paralizaron también el transporte tanto en Chiba como en partes de Tokio, dejando a miles de personas varadas. Alrededor de 7.000 viajeros pasaron la noche en el aeropuerto de Narita por la suspensión de los servicios de tren y bus.

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que trasladó sus condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas, aseguró que el Gobierno dedicará “todos sus esfuerzos” a la gestión de crisis, tal y como indicó en un mensaje publicado este viernes en su perfil de la red social X.

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Lluvias récord y alerta ante nuevas precipitaciones

La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) activó el jueves la alerta máxima por deslizamientos de tierra en la prefectura de Chiba, ante la previsión de fuertes lluvias, y las autoridades ordenaron la evacuación de más de 400.000 personas, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres japonesa.

La ciudad de Chiba llegó a registrar 348 litros de lluvia por metro cuadrado en 12 horas, la mayor cantidad desde que se comenzaron a tomar registros, según la cadena de televisión nipona NHK.

Las autoridades locales advirtieron este viernes que, aunque el nivel de alerta por deslizamientos de tierra ha sido rebajado al nivel 4 de 5 por la JMA, el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones y crecidas sigue siendo alto.

“Hay muchas zonas donde el terreno es bastante inestable, lo que supone riesgos, incluidos los deslizamientos de tierra”, afirmó esta mañana en una rueda de prensa el gobernador de la prefectura, Toshihito Kumagai, según NHK.

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Las lluvias registradas en el este de Japón llegan en un contexto de fuertes precipitaciones, ciclones y consecuentes inundaciones en varios países asiáticos en lo que va del mes, en los cuales han muerto más de medio centenar de personas, afectando sobre todo a China, India, Filipinas y Birmania.

De hecho, las escuelas y oficinas gubernamentales permanecen cerradas en la mayor parte del norte de Filipinas ante la amenaza de las inundaciones. Además, como Japón y China, también se vio afectado por las tormentas consecutivas.

Dolphin provocó fuertes lluvias en la isla japonesa de Okinawa, dejando sin electricidad a decenas de miles de edificios, derribando árboles y cancelando vuelos. China, por su parte, tuvo que evacuar a más de un millón de personas de sus casas, pues se convirtió en el tifón más fuerte que ha golpeado al gigante asiático en lo que va del año.

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