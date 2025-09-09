La flotilla que lleva ayuda a Gaza denunció un nuevo ataque con un supuesto dron

Buques de la Flotilla Global Sumud frente a la costa de Sidi Bou Said, en Túnez. Foto: EFE - MOHAMED MESSARA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La flotilla Sumud, un conjunto de barcos que tiene como destino la Franja de Gaza para llevar ayuda, fue atacada nuevamente por un dron en el puerto tunecino de Sidi Bou Said, según informaron los participantes de la misión humanitaria en sus redes sociales. “Otra embarcación fue alcanzada en un presunto ataque con drones. No se reportaron heridos”, indicó la embarcación en su cuenta de X.

Este es el segundo ataque a uno de los barcos de la flotilla, después de que la organización denunció en la madrugada del martes un incendio provocado por un dron en Familia, una de las principales embarcaciones, hecho que las autoridades tunecinas negaron poco después. Este segundo incidente se produjo en el barco Alma, con bandera británica, y provocó un fuego en la cubierta que “fue extinguido”.

La organización expresó en un comunicado que “estos ataques repetidos se producen durante la intensificación de la agresión israelí contra los palestinos en Gaza y constituyen un intento orquestado de distraer y descarrilar nuestra misión”.

Los dos barcos afectados pertenecen a la flotilla que salió desde España a principios de septiembre y que fondeaba en un puerto de Túnez a la espera de retomar este miércoles la travesía a Gaza con más embarcaciones tunecinas.

Integrantes del barco Familia aseguraron haber visto un dron sobrevolando la cubierta que arrojó un objetivo causante del primer incendio. Sin embargo, las autoridades tunecinas aseguraron poco después que el incendio se produjo por la quema de chalecos salvavidas debido a “un encendedor o una colilla”, y descartó un “acto hostil”.

Integrantes del segundo barco afectado denunciaron en sus redes sociales lo que aseguraron que fue un “segundo ataque” en poco más de 24 horas. “El dispositivo sigue aquí (en el barco), así que nadie puede negar lo sucedido”, afirmó la cantante y activista italo-egipcia, Leila Hegazy, en su cuenta de Instagram.

“La Flotilla Global Sumud continúa impávida. Nuestra travesía pacífica para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza, y mantener una solidaridad inquebrantable con su pueblo, avanza con determinación y resolución”, dijo la organización tras los dos incidentes.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com