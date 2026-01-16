El director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez, nueva líder chavista, en Venezuela

El director de la CIA, John Ratcliffe, junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viendo el desarrollo de la operación con la cual se capturó a Nicolás Maduro en Venezuela. Foto: EFE - WHITE HOUSE PRESS OFFICE HANDOUT

El mismo día en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con la opositora María Corina Machado, Delcy Rodríguez sostuvo un encuentro en Caracas, Venezuela, con el director de la CIA, John Ratcliffe, según informó The New York Times.

El periódico detalló que el funcionario estadounidense le transmitió el mensaje de que el gobierno interino, el cual ella encabeza tras la detención de Nicolás Maduro, es el mejor camino hacia la estabilidad del país vecino en el corto plazo.

Ratcliffe se convirtió en el funcionario de mayor rango en Washington, así como del gabinete, en visitar Venezuela luego de la captura del sucesor de Hugo Chávez. Ocurrió, además, después de que el mismo Trump sostuvo una llamada con Rodríguez, a quien calificó de “persona fantástica” y con quien conversó sobre petróleo, minerales y seguridad.

Un funcionario que habló bajo condición de anonimato le afirmó al medio de comunicación estadounidense que Ratcliffe se reunió con Rodríguez “para transmitirle que Estados Unidos espera con interés una mejor relación de trabajo”. De acuerdo con lo que mencionó, ellos discutieron sobre la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que el país deje de ser un “refugio seguro para los adversarios de Estados Unidos, especialmente los narcotraficantes”.

Desde hace meses, la CIA definió en una evaluación a Rodríguez como una política pragmática, más que una ideóloga, que estaba dispuesta a negociar y potencialmente incluso a trabajar con Estados Unidos. De hecho, se ha hablado acerca de que ella estuvo involucrada en negociaciones con Richard Grenell, enviado especial de Trump, así como con otros funcionarios, mientras la administración buscaba un acuerdo para lograr que Maduro renunciara voluntariamente al poder.

Allí, ella se mostró como alguien que buscaba posibles puntos de acuerdo. De momento, es vista como alguien capaz de mantener el control de las fuerzas de seguridad, mantener la infraestructura y cooperar con el Gobierno de Estados Unidos.

