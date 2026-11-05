"Lobos del Desierto": mercenarios colombianos que Emiratos habría enviado a Sudán

Una investigación de Naciones Unidas señala que los Emiratos Árabes Unidos habrían facilitado el despliegue de los llamados "Lobos del Desierto", un grupo de mercenarios colombianos presuntamente contratados para combatir junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán (RSF). Esta organización paramilitar ha sido señalada por cometer actos de genocidio contra la población sudanesa, en medio de una de las peores crisis humanitarias del mundo, desatada en abril de 2023 por la guerra entre las RSF y el Ejército sudanés.

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Las denuncias sobre el papel de Emiratos Árabes Unidos en el conflicto no son nuevas. El país ha sido acusado de brindar apoyo financiero y militar a las RSF para fortalecer su capacidad de combate y favorecer sus intereses económicos en Sudán, particularmente por el acceso a sus recursos minerales, entre ellos el oro. Sin embargo, las nuevas revelaciones de los investigadores de la ONU vuelven a poner el foco sobre Abu Dabi. Los señalamientos contrastan con la postura de Lana Zaki Nusseibeh, una de las principales representantes diplomáticas emiratíes y candidata a secretaria general de Naciones Unidas, quien ha rechazado categóricamente las acusaciones.

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Las investigaciones más recientes se centran en los "Lobos del Desierto", mercenarios colombianos que habrían sido reclutados para combatir del lado de las RSF. Varios medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han documentado la participación de estos combatientes en el conflicto. Según esas investigaciones, los colombianos pilotaron drones, entrenaron a integrantes del grupo paramilitar y prestaron apoyo de artillería durante el asedio a El Fasher, en Darfur, el año pasado. La ofensiva contra esta ciudad se convirtió en uno de los episodios más graves de la guerra.

En julio, un panel de expertos de Naciones Unidas encargado de supervisar el embargo de armas en Darfur remitió al Consejo de Seguridad un informe en el que señaló directamente a Emiratos Árabes Unidos. "Los Emiratos Árabes Unidos apoyaron a las RSF proporcionando mercenarios", afirmaba el documento.

De acuerdo con ese informe, los combatientes colombianos habrían recibido entrenamiento en dos instalaciones militares de Abu Dabi antes de ser enviados a Sudán. Las autoridades emiratíes rechazaron las acusaciones y el documento no llegó a hacerse público debido a las objeciones de Baréin, miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Emiratos también negó haber ejercido presión sobre alguno de los integrantes del organismo. "Rechazamos por infundada la acusación de que influimos en algún miembro del Consejo de Seguridad", declaró un portavoz. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Baréin no respondió a las solicitudes de comentarios.

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El último informe de los investigadores, enviado al Consejo de Seguridad el viernes, aporta nuevos detalles sobre el presunto proceso de reclutamiento. Según el documento, los mercenarios colombianos fueron contratados por Global Security Services Group, una empresa privada de seguridad con sede en Abu Dabi y presuntos vínculos políticos, comerciales y familiares con integrantes de alto rango de la familia gobernante emiratí.

Además, la diplomática Lana Zaki Nusseibeh ha recibido críticas por su silencio frente a las denuncias y por su presunto papel en los intentos de limitar o frenar las investigaciones sobre el respaldo emiratí a las RSF. Según The New York Times, sus críticos la señalan de haber buscado desacreditar o minimizar las pruebas de que Emiratos Árabes Unidos habría apoyado a este grupo paramilitar, en posible violación del embargo de armas de Naciones Unidas y pese a las denuncias de graves atrocidades contra la población sudanesa.

En respuesta a estos cuestionamientos, Nusseibeh aseguró, en un correo electrónico, que poner fin al "terrible conflicto" en Sudán sería una de sus prioridades si llegara a ocupar la Secretaría General de la ONU. También afirmó que, si los investigadores del organismo identificaban a una potencia extranjera que estuviera contribuyendo a prolongar la guerra, actuaría en consecuencia y abriría conversaciones con ese Estado.

Las críticas, sin embargo, van más allá de Sudán. Según The New York Times, sus detractores sostienen que Nusseibeh ha intentado obstaculizar, en algunos casos con éxito, el trabajo de organismos de Naciones Unidas encargados de investigar la política exterior emiratí en distintos países árabes, donde Emiratos ha sido señalado de respaldar a grupos armados e incumplir los embargos internacionales de armas.

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