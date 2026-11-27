Las prohibiciones de los talibanes contra las mujeres en Afganistán son cada vez más severas. En la provincia de Balkh, al norte del país, las autoridades ordenaron que no se escriba el nombre de ellas en ningún documento oficial, incluso en ninguno médico. Además, se deben referir a ellas como Bibi, que traduce "abuela" o "anciana", reveló una investigación realizada por The Guardian y Zan Times. Si en su primer período al mando, entre 1996 y 2001, ellos eliminaron la palabra mujer de los nombres de las calles y de todos los espacios…

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Las prohibiciones de los talibanes contra las mujeres en Afganistán son cada vez más severas. En la provincia de Balkh, al norte del país, las autoridades ordenaron que no se escriba el nombre de ellas en ningún documento oficial, incluso en ninguno médico. Además, se deben referir a ellas como Bibi, que traduce "abuela" o "anciana", reveló una investigación realizada por The Guardian y Zan Times. Si en su primer período al mando, entre 1996 y 2001, ellos eliminaron la palabra mujer de los nombres de las calles y de todos los espacios públicos, ahora, tras su regreso en 2021, las prohibiciones se siguen extendiendo por el país.

Le sugerimos: ONU critica a Costa Rica por no dejar entrar a relatora de territorios palestinos ocupados

De hecho, existen unas restricciones no oficiales impuestas por los talibanes que llevan a las mujeres al límite, incluso en momentos en los cuales necesitan de ayuda médica. La investigación periodística detalla, por ejemplo, que, si bien no existe un bloqueo anunciado públicamente, los odontólogos han contado que las fuerzas de seguridad realizan redadas para advertirles que serán encarcelados si encuentran mujeres en sus consultorios. Además, en varias provincias, los médicos han recibido órdenes e instrucciones de los talibanes para que no las examinen. Hay excepciones cuando la paciente está con un tutor hombre o en los procedimientos que realizan enfermeras.

A esa represión la anteceden las restricciones para que las mujeres ejerzan la medicina. Desde diciembre de 2024 ellas no pueden estudiar en institutos médicos, además de que los talibanes les han prohibido a los hospitales contratar a personal femenino, según se lee en el diario británico. Las que aún pueden ejercer deben tener un acompañante hombre. Todo eso ha orillado a las pacientes a buscar ayuda no cualificada o a vivir con sus dolencias.

Desde 2017, un informe de la Red de Analistas Afganos confirmó la relación entre el uso del nombre real de las afganas y su presencia en el espacio público. El nombre ha sido una lucha de las mujeres en el país desde hace años. Por ejemplo, ese mismo año, el colectivo Hijas de Rabia lanzó una campaña en redes sociales con el hashtag #WhereIsMyName (¿Dónde está mi nombre?). Lo que buscaba el grupo era animar a las niñas y mujeres a luchar por su identidad individual y su derecho a ser nombradas públicamente.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com