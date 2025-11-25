Mujer que creían muerta en Tailandia reaccionó en el ataúd antes de ser cremada

Imagen de referencia de Bangkok, Tailandia, cerca de donde fue llevada la mujer que estaba viva dentro de un ataúd. Foto: EFE - RUNGROJ YONGRIT

Una mujer de 65 años en Tailandia dejó impresionados a varios en un templo budista cuando empezó a moverse dentro del ataúd. Eso ocurrió antes de que fuera cremada en Wat Rat Prakhong Tham, en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok.

El templo publicó un video en su página de Facebook que muestra a una mujer acostada en un ataúd blanco en la parte trasera de una camioneta, moviendo levemente los brazos y la cabeza. Pairat Soodthoop, gerente de asuntos generales y financieros del lugar, aseguró ante The Associated Press (AP) que el hermano de la mujer la había llevado desde la provincia de Phitsanulok para ser incinerada.

Él dijo que los empleados escucharon un ruido que los alertó: “Me sorprendí un poco, así que les pedí que abrieran el ataúd, y todos se sobresaltaron. La vi abrir un poco los ojos y golpear el costado del ataúd. Debió llevar bastante tiempo golpeando”.

Soodthoop relató ante la agencia de noticias que, según la versión del hermano, ella llevaba postrada en cama desde hace dos años y que apenas hace un par de días dejó de respirar. Luego de ello, emprendió un viaje de 500 kilómetros hasta un hospital en Bangkok, donde ella había dicho que quería donar sus órganos.

A falta de un certificado de defunción, el hospital rechazó la petición. El templo en el que trabaja Soodthoop ofrece un servicio de cremación gratuito, por lo que el hermano lo contactó el domingo. Allí también fue rechazado por la falta del mismo documento.

El encargado del templo dijo que estaba explicando cómo obtener un certificado de defunción cuando escuchó los golpes de la mujer, que luego fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.

