Venezuela amenaza a las aerolíneas con suspender sus derechos de tráfico si no retoman operaciones

Viajeros haciendo fila en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas (Venezuela). Foto: EFE - MIGUEL GUTIÉRREZ

Tras la suspensión de varios vuelos desde y hacia Caracas, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil dio un plazo de 48 horas para que las aerolíneas retomen sus operaciones en Venezuela. De no ser así, la entidad dijo que corren el riesgo de perder los derechos de tráfico.

La decisión se dio a conocer luego de que Estados Unidos instara a los aviones comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano y el sur del Caribe, lo que ocasionó una ola de cancelaciones de vuelos, que solo en Colombia ha afectado a unas 1.500 personas y en Venezuela ya se cuentan unas 22 suspensiones.

Las aerolíneas que se enfrentan a esa determinación de la entidad venezolana son Iberia, Air Europa, TAP, Turkish Airlines y Latam, las cuales, tras suspender sus operaciones, deben ahora decidir entre retomar los vuelos bajo la alerta de seguridad estadounidense o enfrentar la posible pérdida de sus permisos de ruta en Venezuela.

En paralelo a ello, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, que representa a cerca de 350 aerolíneas (80 % del tráfico aéreo global), pidió claridad, diálogo y flexibilidad ante la suspensión temporal de vuelos. Dijo, además, que eso se consolidó como una respuesta a un riguroso análisis de riesgo para garantizar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves.

La organización lamentó el hecho de que la decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil y las suspensiones previas reducirán aún más la conectividad hacia Venezuela, que ya es uno de los países menos conectados de la región.

En medio de ello, las aerolíneas que pertenecen a la Asociación de Transporte Aéreo Internacional aseguraron que están comprometidas con restablecer las operaciones hacia y desde Venezuela tan pronto como las condiciones lo permitan, así como a mantener canales abiertos de comunicación con las autoridades venezolanas para coordinar acciones que garanticen la seguridad, la conectividad y la protección de los derechos de los pasajeros, cumpliendo la normativa vigente de seguridad.

