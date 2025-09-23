“Nada justifica el genocidio en Gaza”: Lula y otros discursos en la Asamblea General de la ONU

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, interviene durante el debate general del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Foto: EFE - SARAH YENESEL

La sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York ha funcionado como la caja de resonancia de los mensajes de varios líderes políticos del mundo, quienes han dado discursos relacionados con el asedio israelí en la Franja de Gaza, próximo a cumplir dos años, tiempo en el cual se ha declarado la emergencia humanitaria y se cuentan más de 65.000 víctimas mortales.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, aprovechó su discurso para denunciar el uso del hambre “como arma de guerra” y la impunidad alrededor del desplazamiento de la mayoría de la población en el enclave palestino. “Nada, absolutamente nada, justifica el genocidio en curso en Gaza. Ahí, bajo toneladas de escombros, están enterradas decenas de miles de mujeres y niños inocentes, y también están sepultados el derecho humanitario y el mito de la superioridad ética de Occidente”, agregó el mandatario brasileño.

Si bien reiteró su condena al ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, el líder de los trabajadores agregó que el pueblo palestino “corre el riesgo de desaparecer” y que solo sobrevivirá como Estado independiente, con el apoyo de la comunidad internacional.

Por su parte, el rey Abdullah de Jordania, que fue el primer líder árabe en subir este martes al podio de las Naciones Unidas, comentó que “la guerra en Gaza marca uno de los días más oscuros en la historia de esta institución” y criticó a los organismos, así como a las potencias, por permitir que las tensiones alrededor de esto crecieran a lo largo de décadas. En su mensaje mencionó la necesidad de que se cumpla la solución de los dos Estados y habló sobre la larga ocupación israelí de tierras palestinas en Cisjordania.

El jeque Tamim de Catar, además, usó su discurso para condenar el ataque israelí del 9 de septiembre contra una reunión de Hamás en Doha, el cual mató a seis personas, incluido un agente de seguridad catarí. El líder calificó esta ofensiva israelí de “acto de terrorismo de Estado deshonesto” y una “grave violación de la soberanía”.

Mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, exigió la liberación incondicional de los rehenes en manos de Hamás, un alto al fuego inmediato y la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza sin restricciones, el presidente estadounidense, Donald Trump, no hizo mención alguna sobre el plan de Benjamin Netanyahu de tomarse Ciudad de Gaza ni de la catástrofe humanitaria que vive el enclave.

Lo que sí hizo el republicano fue criticar el reconocimiento al Estado palestino por parte de algunos países aliados, además de que en su discurso concluyó que la migración y los proyectos de energía limpia son los “dos problemas que llevarían a la muerte a Europa Occidental”.

En paralelo a estos pronunciamientos, se supo que tomará lugar una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la guerra en Gaza, a la cual se convocaron ministros de Asuntos Exteriores y primeros ministros de países como Egipto, Turquía, Arabia Saudita y Catar. Este martes tomarán lugar dos: una sobre Gaza y otra sobre Ucrania.

