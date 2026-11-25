En un discurso ante el Parlamento, el dirigente de 77 años dijo que había vivido "diez años de terribles…

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Netanyahu, quien podría dejar el poder si su rival centrista Gadi Eisenkot logra formar un gobierno, niega los cargos y este miércoles llamó a acabar con ellos "inmediatamente".

Jueces israelíes recomendaron este miércoles abandonar los cargos de corrupción contra el primer ministro saliente Benjamin Netanyahu, informaron los medios locales.

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Netanyahu, cada vez más cerca de librarse de los cargos de corrupción

En un discurso ante el Parlamento, el dirigente de 77 años dijo que había vivido "diez años de terribles sufrimientos" y se alegró de que "por fin" salga a la luz "la verdad y la justicia" porque los casos "fabricados de la nada" contra él se desmoronan.

En el principal caso, conocido como "dosier 4.000″, Netanyahu está acusado de corrupción, fraude y abuso de confianza por, según la acusación, haber otorgado favores gubernamentales al jefe del principal grupo de telecomunicaciones israelí, Bezeq, a cambio de una cobertura mediática favorable.

Durante una vista judicial el miércoles, la jueza Rivka Friedman-Feldman consideró que "la acusación de corrupción plantea dificultades considerables", debido a cambios en las declaraciones de un testigo clave.

En estas condiciones, "consideramos que las posibilidades de condena son lo suficientemente bajas como para justificar una reevaluación" de la pertinencia de mantener los cargos, añadió la jueza, citada por los medios israelíes.

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La fiscal Gali Baharav-Miar declaró que evaluará con su equipo las recomendaciones de los jueces.

"Solo hay dos maneras de llevar un caso a su término: un veredicto o un acuerdo de culpabilidad (entre la defensa y la acusación) apropiado", declaró la fiscal, según los medios israelíes.

Durante la vista, los jueces también expresaron dudas sobre las acusaciones en otro caso relacionado con los supuestos esfuerzos de Netanyahu para negociar una cobertura mediática positiva con el jefe del periódico Yedioth Ahronoth, Arnon Mozes.

"Tenemos serias dudas para determinar si los hechos descritos en el acto de acusación constituyen una infracción", declaró la jueza.

Netanyahu también es juzgado en un tercer caso, en el que se le acusa, junto con miembros de su familia, de haber aceptado productos de lujo por más de USD 260.000 por parte de empresarios extranjeros.

En este caso, la jueza Friedman-Feldman hizo un llamado a "buscar una salida", declaraciones interpretadas por los medios israelíes como una petición para que se negocie un acuerdo.

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