Netanyahu califica como “accidente trágico” el asesinato de cinco periodistas en bombardeo israelí en Gaza

Personas lloran sobre los cuerpos de los periodistas palestinos Moaz Abu Taha (izq.) y del fotoperiodista Hussam al-Masri, colaborador de Reuters (der.), quienes murieron en un ataque israelí contra el hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, antes de su funeral el 25 de agosto de 2025. Foto: AFP - -

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que el bombardeo contra un hospital en Gaza que dejó 20 muertos, incluidos cinco periodistas, fue un “accidente trágico”.

🔑Las claves de las declaraciones de Netanyahu (por si tiene afán)

Israel bombardea hospital en Gaza y deja 20 muertos.

Cinco periodistas entre las víctimas mortales.

Netanyahu califica el hecho como “accidente trágico”.

Hospital Nasser ha sido atacado en varias ocasiones.

CPJ y RSF reportan cerca de 200 periodistas muertos en la guerra.

“Israel lamenta profundamente el accidente trágico que ocurrió hoy en el hospital Nasser de Gaza”, escribió Netanyahu en un comunicado publicado en inglés por su oficina tras el bombardeo que mató a cinco periodistas, incluidos reporteros que colaboraban para Al Jazeera, Reuters y AP.

Le recomendamos: “Tenemos hambre y miedo”: palestinos en medio de los ataques israelíes cerca de Ciudad de Gaza

📌 ¿Qué ocurrió en el ataque de Israel al hospital de Gaza?

El portavoz de la Defensa Civil de Gaza, Mahmud Basal, reportó que 20 personas murieron en el ataque al Hospital Nasser en Jan Yunis, en el sur del territorio, entre ellos “cinco periodistas y un miembro de la Defensa Civil”.

La guerra en Gaza ha tenido un balance trágico para los periodistas y cerca de 200 reporteros han muerto en casi dos años de conflicto, según los datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros sin Fronteras (RSF).

La cadena catarí Al Jazeera y las agencias internacionales Reuters y AP informaron de la muerte de sus reporteros y expresaron pesar y consternación.

También le podría interesar: La ONU declara la hambruna en Gaza

Las personas en el lugar corrieron a ayudar a los heridos y cargaron cuerpos ensangrentados y cercenados al interior del complejo hospitalario.

En el lugar quedó la cámara de fotos ensangrentada de Mariam Dagga, una fotorreportera de 33 años, que colaboraba con la agencia estadounidense The Associated Press (AP) desde el inicio de la guerra.

Una multitud en llanto despidió a algunos de los reporteros fallecidos, cubiertos con una mortaja blanca y con su chaleco antibalas.

El hospital Nasser, uno de los últimos que sigue parcialmente operativos en la Franja de Gaza, ha sido blanco de ataques israelíes en varias ocasiones desde el inicio de la guerra en Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com