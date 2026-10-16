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Al término de esta votación preliminar, ninguno de los siete candidatos logró evitar votos negativos por parte de Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, China y Rusia, potencias con poder de veto en el Consejo de Seguridad.

Los siete aspirantes a suceder al secretario general de la ONU recibieron este viernes el veto de al menos un miembro del Consejo de Seguridad del organismo, lo que abre la puerta a nuevas candidaturas, informó una fuente diplomática.

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Ningún candidato a liderar la ONU obtuvo el respaldo de las cinco potencias

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Cuatro mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués António Guterres, de 77 años, quien concluirá el 31 de diciembre su segundo mandato de cinco años al frente de la ONU.

La votación del viernes fue la primera de estas consultas informales y anónimas en la que los cinco miembros permanentes utilizaron papeletas de colores para identificar sus vetos, mientras que los diez miembros no permanentes del Consejo siguieron utilizando papeletas sin esa distinción.

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La costarricense Rebeca Grynspan, que figuró entre los favoritos en las cinco votaciones anteriores, obtuvo esta vez el mayor número de votos de "aliento", pero también recibió cinco de "desaliento", dos de ellos de miembros permanentes.

Según medios estadounidenses, Washington se opone a los siete aspirantes.

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El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, se negó a comentar esas informaciones, pero declaró el viernes: "Siempre hemos dicho que simplemente necesitamos a la mejor persona".

Añadió que "si los países quieren presentar más candidatos, están en todo su derecho soberano de hacerlo".

Además de Grynspan, compiten la exministra de Relaciones Exteriores de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett; el argentino Rafael Grossi, actual director del organismo de vigilancia nuclear de la ONU; el senegalés Macky Sall; las ecuatorianas Ivonne A-Baki y María Fernanda Espinosa, y el ugandés Olara Otunnu.

Aunque un obtenga los nueve votos necesarios de los quince candidatos que integran el Consejo de Seguridad, también debe evitar el veto de cualquiera de las cinco grandes potencias, profundamente divididas.

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Una vez superados ambos requisitos, su nombre se someterá a la Asamblea General, que reúne a todos los Estados miembros de la ONU, para su confirmación.

El proceso de selección se desarrolla en medio de uno de los períodos más difíciles en la historia de la ONU, ante los múltiples conflictos en curso, las dificultades financieras y las divisiones en el seno del Consejo de Seguridad.

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