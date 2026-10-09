La jurista sudafricana Navanethem “Navi” Pillay, de 85 años, ganó este viernes, 9 de octubre, el Premio Nobel de la Paz 2026. El Comité Noruego del Nobel anunció en Oslo que la reconoce por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional, y por haber sido decisiva en que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio se juzguen en tribunales. Según el comité, Pillay ha obligado a Estados y líderes a rendir cuentas y les ha devuelto la esperanza a las víctimas de la violencia.

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Nobel de Paz 2026: Navi Pillay, la jueza que hizo de la violación un crimen de guerra

"La galardonada de este año ha sido fundamental para garantizar que los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y el genocidio sean perseguidos judicialmente", declaró el presidente del Comité Noruego del Nobel en Oslo.

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El anuncio tuvo un momento poco habitual, pues el comité no había logrado contactarla. Su presidente, Jørgen Watne Frydnes, le pidió entre risas que contestara si veía una llamada desde un número noruego.

"Si aplauden un poco más fuerte, quizá comparta el premio con Trump", bromeó Pillay, tras enterarse, en medio de las ovaciones, de que había ganado el premio Nobel de la Paz.

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Frydnes aprovechó el anuncio para defender el papel de la ley en un mundo con más guerras de las que se han visto en mucho tiempo. En su lectura, el derecho internacional dejó de ser un complemento de la seguridad global y se volvió una necesidad absoluta.

¿Quién es Navanethem “Navi” Pillay?

Pillay nació en Durban en una familia de origen tamil indio, bajo el apartheid. Tras graduarse en Derecho en la Universidad de Natal, ningún bufete quiso contratarla. El argumento, según ella misma ha contado, era que no podían tener empleados blancos recibiendo órdenes de una persona de color. Así que en 1967, con 26 años, abrió su propia oficina y se convirtió en la primera mujer no blanca en hacerlo en la provincia de Natal.

Durante 28 años defendió a activistas del Congreso Nacional Africano y del Movimiento de Conciencia Negra, y denunció la tortura contra los presos políticos. En 1971 consiguió que un juez frenara los interrogatorios ilegales contra su propio esposo, detenido bajo la Ley Antiterrorista. Dos años después logró que los presos de la isla Robben, entre ellos Nelson Mandela, tuvieran derecho a un abogado. Más tarde se doctoró en Harvard, siendo la primera sudafricana en lograrlo en esa facultad.

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Ruanda: la violación como crimen de guerra

En 1995, ya terminado el apartheid, Mandela la nombró jueza de la Corte Suprema, donde fue la primera mujer no blanca. Ese mismo año, la ONU la eligió para el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, que llegó a presidir.

Allí dejó su huella más duradera. En el caso contra Jean-Paul Akayesu, en 1998, el tribunal estableció por primera vez que la violación y la agresión sexual pueden constituir genocidio y crímenes de lesa humanidad. Tras el fallo, Pillay resumió el cambio en una frase: la violación había sido un botín de guerra y ahora era un crimen de guerra. Ese tribunal también condenó al ex primer ministro Jean Kambanda, la primera vez que un jefe de gobierno respondió penalmente por atrocidades de su mandato.

Después fue jueza de la Corte Penal Internacional y, entre 2008 y 2014, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Hasta hace poco presidió la comisión independiente de la ONU que acusó a Israel de cometer genocidio en Gaza. Hoy es jueza de la Corte Internacional de Justicia en el caso por genocidio contra Myanmar.

"Es maravilloso ver que se le ha concedido este galardón a Navi Pillay (…) Esto ilustra más que nunca la necesidad y el valor de los derechos humanos", comentó Shabia Mantoo, portavoz del Alto Comisionado.

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