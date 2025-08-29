ONU decide retirada de cascos azules del Líbano en 2027

El secretario general de la ONU, António Guterres, visitó este viernes a los cascos azules desplegados en el sur del Líbano. Foto: Guterres vía X - Guterres vía X

El Consejo de Seguridad de la ONU decidió el jueves prorrogar por última vez el mandato de la fuerza de mantenimiento de la paz en el sur de Líbano (Finul) y, bajo presión de Estados Unidos e Israel, programar su retirada en 2027.

🔑Las claves de la prórroga del Finul (por si tiene afán)

Prórroga del mandato de Finul hasta el 31 de diciembre de 2026, con retirada programada para 2027.

Israel y Estados Unidos califican la decisión de histórica y presionaron por la salida anticipada de la misión.

El ejército libanés será el encargado de garantizar la seguridad en el sur del país tras la retirada de la Finul.

Francia y Líbano coordinan esfuerzos para estabilizar la frontera sur y fortalecer la presencia militar local.

El acuerdo de alto el fuego incluye desarme de Hezbolá y retirada israelí de zonas estratégicas al sur del río Litani.

“Por una vez tenemos alguna buena noticia de la ONU”, declaró el embajador israelí, Danny Danon, al acusar a la Finul de no haber logrado impedir que el movimiento chiita proiraní Hezbolá “tomara el control de la región”.

“Llamamos a la comunidad internacional a que aproveche el próximo año para fortalecer las fuerzas armadas libanesas”, comentó la embajadora interina de Estados Unidos, Dorothy Shea, señalando que la “i” de Finul significa “interino”.

Unos 10.800 cascos azules han actuado como intermediarios entre Israel y Líbano desde marzo de 1978.

Pero la renovación habitual de su mandato, que expira el domingo, enfrentó este año la hostilidad de Israel y su aliado estadounidense, quienes reclamaban su retirada.

Con el apoyo de Beirut, Francia, responsable de este tema en el Consejo de Seguridad, había considerado inicialmente una prórroga de un año, al alegar simplemente la “intención” de avanzar hacia la retirada de la Finul.

Pero ante el riesgo de un veto estadounidense, tras varias versiones y un aplazamiento de la votación, la resolución adoptada por unanimidad el jueves establece claramente el fin de la misión en 16 meses.

El Consejo “decide prorrogar el mandato de la Finul por última vez (…) hasta el 31 de diciembre de 2026 e iniciar una reducción y retirada ordenada y segura a partir del 31 de diciembre de 2026 y en el plazo de un año”.

Al final de este periodo, el ejército libanés será el único que pueda garantizar la seguridad en el sur del país, precisa el texto.

La Situación aún es “volátil”

El presidente francés, Emmanuel Macron, celebró el viernes la prórroga de 16 meses tras reunirse con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y su primer ministro, Nawaf Salam.

“He aplaudido las valientes decisiones del ejecutivo libanés para restablecer el monopolio de la fuerza. Animo al gobierno libanés a que adopte el plan que se presentará al gabinete con este fin”, indicó Macron el viernes por la mañana en la red social X.

Anunció que un enviado especial viajará a Líbano para trabajar “codo a codo”.

El embajador adjunto de Francia ante Naciones Unidas, Jay Dharmadhikari, ya había saludado la decisión.

“La situación sigue siendo volátil, y aún son necesarios esfuerzos colectivos para una estabilización duradera a lo largo de la Línea Azul”, la línea de demarcación establecida por la ONU entre Líbano e Israel, insistió.

Por su parte, varios Estados miembros expresaron más claramente su decepción por la salida anticipada de los cascos azules.

“Reino Unido cree que una retirada prematura de la Finul corre el riesgo de fomentar un entorno de seguridad que Hezbolá podría explotar”, dijo el representante británico, James Kariuki.

Su homólogo chino, Geng Shuang, denunció la “obstinada insistencia” de un miembro del Consejo que había mostrado “total desprecio” por la situación en el terreno.

El primer ministro libanés Salam celebró la prórroga hasta finales de 2026, en tanto el presidente Aoun confió en que estos 16 meses adicionales brinden a la Finul “la oportunidad (…) de fortalecer la estabilidad en la frontera sur”.

La votación en el Consejo de Seguridad se produce tras el compromiso de Beirut de desarmar y desmantelar a Hezbolá para finales de año, bajo presión de Washington, y como parte de la implementación del alto el fuego que puso fin a la guerra con Israel en 2024.

Este acuerdo prevé la retirada del movimiento de la zona al sur del río Litani y la desarticulación de su infraestructura militar, a cambio de un mayor despliegue del ejército libanés y de las fuerzas de paz de la ONU.

El acuerdo de alto el fuego prevé la retirada israelí de la zona, pero Israel mantiene tropas en posiciones fronterizas consideradas estratégicas y realiza ataques regulares contra su vecino del norte.

La resolución del jueves también pide a Israel “retirar sus fuerzas del norte de la Línea Azul”.

