Consejo de Seguridad de la ONU vota entre ocho candidatos para elegir a su nuevo jefe

(De izquierda a derecha) Los candidatos al cargo de Secretario General de las Naciones Unidas —la economista costarricense y Secretaria General de la UNCTAD, Rebeca Grynspan; la exministra de Asuntos Exteriores de Guyana, Carolyn Rodrigues Birkett; y el expresidente de Senegal, Macky Sal, participan en un debate. Foto: AFP - LEONARDO MUNOZ

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El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este viernes para una segunda “votación indicativa” entre ocho candidatos al cargo de secretario general, la mayoría de América Latina, en un contexto de profundas divisiones dentro del organismo global.

Hasta el momento, cinco mujeres y tres hombres aspiran a suceder al portugués António Guterres, de 77 años, quien terminará su segundo mandato de cinco años el 31 de diciembre.

Reunidos a puerta cerrada a partir de las 10:00 locales (9:00 de Colombia), los 15 miembros del Consejo deberán asignar de manera anónima a cada aspirante una de las siguientes calificaciones: “apoya”, “no apoya” o “sin opinión”.

De acuerdo con una tradición geográfica de alternancia entre continentes, que no siempre se respeta, Latinoamérica reclama esta vez el puesto, lo que explica que la mayoría de los candidatos sean de esa región. Muchos también presionan para que, por primera vez, una mujer asuma la dirección.

Al término de una primera votación el 30 de julio, Rebeca Grynspan, la exvicepresidenta de Costa Rica y directora de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), de 70 años, recibió la mayor cantidad de votos favorables.

La diplomática costarricense superó así, entre otros, a la excanciller de Guyana Carolyn Rodrigues-Birkett, de 52 años, y al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, de 65.

También se postulan la expresidenta chilena y ex alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet (74 años), la excanciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa (61), el destacado diplomático ugandés Olara Otunnu (75), el expresidente senegalés Macky Sall (64) y la diplomática y exministra de Comercio de Ecuador Ivonne A-Baki (75).

La pregunta ahora es si Grynspan logrará consolidar su posición.

“Los diplomáticos esperan que la distribución de los votos cambie con respecto a la votación de julio”, aseguró a la AFP Daniel Forti, analista del International Crisis Group.

Dado que el proceso debe servir tanto para definir a un favorito como para descartar a ciertos candidatos, “es muy posible que, al término de la votación, algunos se den cuenta de que su campaña ha llegado a su fin”, agregó.

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Mucha incertidumbre

Esta elección se produce en un momento en que la ONU atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia, enfrentada al debilitamiento del multilateralismo, a divisiones persistentes en el Consejo de Seguridad y a graves dificultades financieras.

Bajo la presión en particular de los Estados Unidos de Donald Trump, quien cuestiona regularmente su papel y su financiamiento, Naciones Unidas no logra influir en varios conflictos importantes, mientras que los recortes presupuestarios amenazan sus operaciones humanitarias y de paz.

Para ganar al final de este proceso, que podría llevar aún semanas o meses, un candidato debe obtener al menos nueve votos, evitando un veto de los cinco miembros permanentes del Consejo, es decir Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido.

El nombre se somete entonces a la Asamblea General, que en la práctica aprueba el nombramiento del aspirante recomendado.

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Nadie se atreve a hacer pronósticos, ya que las preferencias de los distintos miembros aún parecen muy difusas, especialmente en lo que respecta a las grandes potencias con derecho a veto.

Incluso podrían surgir nuevos aspirantes al cargo, señaló el jueves ante la prensa Vassili Nebenzia, representante permanente de Rusia ante la ONU.

“Si, por ejemplo —y ahora estoy especulando—, se produce un estancamiento en torno a uno de los candidatos que vemos, si ninguno de ellos logra despegar, entonces creo que podríamos ver surgir otras” figuras, consideró.

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