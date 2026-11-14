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En las operaciones de espionaje de China, el romance puede ser una estrategia a largo plazo

En el apogeo de la Guerra Fría, el director interino de la agencia de inteligencia de China dijo que su país nunca usaría la seducción para tenderle una trampa a alguien. En 2010, un exdiplomático admitió que no ha sido así.

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Lily Kuo | The New York Times
Foto de referencia. A pesar de esa promesa, plasmada en las memorias de 2010 de un exdiplomático chino, los servicios de inteligencia de China han usado enredos románticos durante décadas para comprometer o extraer información de personas prominentes.
Foto de referencia. A pesar de esa promesa, plasmada en las memorias de 2010 de un exdiplomático chino, los servicios de inteligencia de China han usado enredos románticos durante décadas para comprometer o extraer información de personas prominentes.
Foto: EFE - YONHAP

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La aventura de Jensen Huang con una mujer que, según funcionarios estadounidenses, es una espía china, ha llamado la atención sobre el papel de las relaciones íntimas en el espionaje.

En el apogeo de la Guerra Fría, el director interino de la agencia de inteligencia de China dijo que su país nunca usaría la seducción para tenderle una trampa a alguien.

Esas tácticas podrían ser para la CIA o la KGB, le dijo el ministro Kong Yuan de la Oficina Central de Investigación de China a un grupo de agentes en entrenamiento en abril de 1960, pero China…

Por Lily Kuo | The New York Times

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