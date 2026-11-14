Esas tácticas podrían ser para la CIA o la KGB, le dijo el ministro Kong Yuan de la Oficina Central de Investigación de China a un grupo de agentes en entrenamiento en abril de 1960, pero China…

En el apogeo de la Guerra Fría, el director interino de la agencia de inteligencia de China dijo que su país nunca usaría la seducción para tenderle una trampa a alguien.

La aventura de Jensen Huang con una mujer que, según funcionarios estadounidenses, es una espía china, ha llamado la atención sobre el papel de las relaciones íntimas en el espionaje.

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En las operaciones de espionaje de China, el romance puede ser una estrategia a largo plazo

Esas tácticas podrían ser para la CIA o la KGB, le dijo el ministro Kong Yuan de la Oficina Central de Investigación de China a un grupo de agentes en entrenamiento en abril de 1960, pero China se guiaba por principios. Miró a las pocas camaradas mujeres en la audiencia. “Tengan la seguridad de que no les pediremos que ejecuten trampas de seducción”.

A pesar de esa promesa, plasmada en las memorias de 2010 de un exdiplomático chino, los servicios de inteligencia de China han usado enredos románticos durante décadas para comprometer o extraer información de personas prominentes.

Funcionarios estadounidenses dicen que el Ministerio de Seguridad del Estado de China reclutó a una empresaria china para recopilar información de inteligencia sobre Jensen Huang, el director ejecutivo de Nvidia y una de las figuras más poderosas en el auge de la inteligencia artificial.

No estaba claro qué papel podría haber tenido la mujer, Alice Huang o Huang Le, con la agencia de espionaje china. Huang era una alta ejecutiva de una empresa de Singapur que opera centros de datos en el Sudeste Asiático usando chips de Nvidia y que alquila su potencia informática a firmas chinas.

Jensen Huang ha reconocido que tuvo una aventura con Alice Huang. El presidente Donald Trump ha dicho que Huang le dijo que no sabía que la mujer era una espía. China ha rechazado las acusaciones de espionaje contra la mujer, calificándolas de difamación contra el país. Funcionarios estadounidenses no han aportado pruebas de sus afirmaciones. Alice Huang no ha respondido a las solicitudes de comentarios.

El uso de relaciones o seducción en el mundo del espionaje no es nuevo ni exclusivo de China. La táctica se hizo tristemente célebre por los “Romeos” de Alemania Oriental, agentes masculinos de la Stasi encargados de seducir a las oficinistas de funcionarios occidentales, y por el prolongado uso del chantaje sexual por parte de la Unión Soviética, entre otros ejemplos.

Lo que es único del uso que China hace de esta táctica es la cantidad de tiempo que se invierte, según Nicholas Eftimiades, un alto exfuncionario de inteligencia estadounidense que escribe sobre las operaciones de espionaje de China.

“Juegan a largo plazo”, dijo. “Son relaciones a largo plazo, a veces matrimonios”.

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Quizás el ejemplo más famoso involucra a Shi Peipu, cantante de la Ópera de Pekín cuya relación de dos décadas con Bernard Boursicot, quien trabajaba en misiones diplomáticas francesas en Pekín y Ulán Bator en Mongolia, arrastró a Boursicot a espiar para China. Ambos fueron arrestados en Francia, momento en el que Boursicot se enteró de que su amante era un hombre. En 1986, fueron condenados por espionaje. Su historia inspiró la obra de teatro M. Butterfly de David Henry Hwang.

Casos más recientes incluyen a Christine Fang, o Fang Fang, de quien los funcionarios de contrainteligencia creían que era una espía china y quien desarrolló una relación física con el exrepresentante estadounidense Eric Swalwell entre 2012 y 2015.

Por otro lado, un oficial jubilado del Ejército de Estados Unidos que trabajaba como contratista para el Comando del Pacífico de Estados Unidos en Hawái fue condenado en 2014 a prisión por enviar por correo electrónico secretos de defensa, incluidos detalles sobre ejercicios de entrenamiento conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur, a una mujer china de 27 años con la que había estado involucrado románticamente durante casi dos años.

En 2003, un agente del FBI, James J. Smith, que trabajaba en contrainteligencia china, admitió que tuvo una aventura durante casi 20 años con una empresaria estadounidense de origen chino sospechosa de ser una agente doble de China. Se descubrió que la mujer, a quien él había reclutado como agente, había entregado información clasificada del gobierno de Estados Unidos a Pekín.

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Tanto Estados Unidos como China parecen preocupados por la posibilidad de una manipulación emocional o de otro tipo por parte del otro bando. El año pasado, el gobierno estadounidense prohibió al personal estadounidense en China tener relaciones románticas o sexuales con ciudadanos chinos, según The Associated Press.

La propia agencia de inteligencia de China advierte con frecuencia a sus ciudadanos que estén atentos a los operativos extranjeros que intentan atraparlos. En mayo, el Ministerio de Seguridad del Estado de China, su agencia de espionaje, publicó un artículo en WeChat que pedía a los residentes “tener cuidado con insinuaciones repentinas y demostraciones públicas de afecto de individuos del sexo opuesto que parecen perfectos”.

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“Eviten caer en la ‘dulce trampa’”, decía.

Alex Joske, director gerente de Garnaut Global, una firma de asesoría, dijo que las advertencias del ministerio chino sobre espionaje “generalmente se basan en el tipo de cosas que ellos hacen, en lugar de en lo que otros países hacen en realidad”.

En comparación con las agencias de inteligencia occidentales, el gobierno chino está más dispuesto a usar el chantaje y la coacción en sus operaciones, incluidas las actividades románticas y sexuales, argumentó. Los gobiernos occidentales ven el chantaje como una manera menos confiable de motivar a una fuente o un activo, dijo.

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El Ministerio de Seguridad del Estado de China, que supervisa las operaciones en el extranjero así como la seguridad dentro de China, es conocido por sus métodos altamente coercitivos que incluyen amenazas de arresto y detención.

La agencia también explota otras formas de relaciones, como los lazos familiares. Un exagente del FBI en Nueva York fue reclutado, con la ayuda de su madre en China, para pasar información sobre la agencia a Pekín. Se declaró culpable de los cargos en 2016.

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China sí se involucra en el tipo de trampa con señuelo sexual que uno podría ver en un drama de espionaje, según exfuncionarios de inteligencia estadounidenses. “Un diplomático entra a su habitación de hotel y hay una chica en su cama. Es decir, esas cosas pasan. Es un poco ridículo”, dijo Eftimiades.

Dennis Wilder, quien fue director sénior para China en el Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de George W. Bush y ex alto funcionario de inteligencia, describe cómo cuando viajaba a Pekín, a menudo una mujer lo estaba esperando en el ascensor cuando regresaba a su hotel.

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“Me decía: ‘Sabes, puedo ir a tu habitación’. Y yo le respondía: ‘Bueno, ¿por qué quieres ir a mi habitación?’. Y hacían esto una y otra vez para ver si podían atraparme”, dijo, y señaló que si alguna vez acusaba públicamente a los chinos de intentar tenderle una trampa, podrían decir que las mujeres eran prostitutas que trabajaban por su propia voluntad.

“Esa es la belleza de este tipo de cosas. Es totalmente negable”, dijo Wilder.

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Pero la mayoría de las veces, dijo Eftimiades, Pekín no envía operativos a organizar encuentros románticos para chantajear. En cambio, busca personas cuyas vidas personales o profesionales les den acceso a objetivos potenciales, dijo.

Muchos detalles de la relación entre Jensen Huang y Alice Huang, incluido cuándo se conocieron y bajo qué circunstancias Huang podría haber comenzado a recopilar información para Pekín, siguen sin estar claros.

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La gran diáspora china incluye a ejecutivos, estudiantes y otras personas que pueden ser reclutados en lo que Eftimiades llama el enfoque de “toda la sociedad” del país hacia el espionaje.

De los muchos casos de espionaje chino que han salido a la luz en los últimos años, solo unos pocos involucran relaciones románticas. En la mayoría de los casos, la mejor motivación es el dinero, dice Joske. Pero cuando se trata de apuntar a las élites adineradas, el dinero no siempre es una herramienta de reclutamiento tan poderosa.

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“Entonces, en su lugar, intentas cooptar a alguien de su círculo”, dijo. Eso incluye a alguien con quien esa persona tiene una relación cercana.

Una relación cercana también es propicia para otro objetivo principal de las operaciones de inteligencia de China, que es ejercer influencia en tomadores de decisiones clave o recopilar información para otras operaciones con el fin de persuadir a figuras prominentes a que apoyen políticas favorables a Pekín.

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“Una vez que te involucras emocionalmente con alguien, tu juicio de base cambia”, dijo Matthew Brazil, investigador sénior en The Jamestown Foundation especializado en operaciones de inteligencia china. “La gente quiere complacer a sus amantes”.

*David Pierson en Hong Kong y Pei-Lin Wu en Taipéi colaboraron con reportería.

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**Lily Kuo es corresponsal del Times dedicada a China, y reporta desde Taipéi.

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