“Palestina libre” y un documental del adoctrinamiento de Putin: lo que dejaron los Oscar

De izquierda a derecha: Radovan Síbrt, Alžběta Karásková, David Borenstein, Helle Faber y Pavel Talankin posan con la estatuilla a mejor largometraje documental por 'Mr. Nobody Against Putin'. Foto: EFE - Armando Arorizo

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La noche de premiación de los Oscar no solo dejó a la película “One Battle After Another” como la más galardonada, sino que fue escenario de algunas críticas sobre la situación que vive el mundo hoy en día.

El actor español Javier Bardem, vestido con un traje negro, fue uno de los que lanzó mensajes recriminatorios sobre la situación que vive Oriente Medio: “No a la guerra” y “Palestina libre”.

Él volvió a portar una pieza con la que se le vio en 2003, cuando manifestó su oposición a la guerra de Irak. El domingo hizo evidente su posición frente a la ofensiva en Irán. Como él, Oliver Laxe y el elenco de “La voz de Hind Rajab” fueron de los pocos que se dejaron ver con mensajes alusivos a Palestina.

Por su parte, Jimmy Kimmel se burló del presidente estadounidense, Donald Trump, y aprovechó la entrega del galardón al mejor cortometraje documental y del mejor largometraje documental para señalar: “En eventos como este se habla mucho del valor, pero contar historias por las que pueden matarte es lo que de verdad tiene valor. Como saben, hay algunos países cuyos líderes no apoyan la libertad de expresión (...), digamos que Corea del Norte y la CBS”.

Con eso hizo referencia a la reciente decisión de la cadena de televisión de no permitir que el programa “The Late Show With Stephen Colbert” cuente con la presencia del representante estatal de Texas, el demócrata James Talarico, como invitado. El mismo Kimmel fue apartado del aire en ABC por comentarios relacionados con el asesinato de Charlie Kirk, un aliado conservador del presidente Trump.

Finalmente, “Mr. Nobody Against Putin” se llevó el Oscar a mejor documental. Esta pieza muestra la historia de un maestro de primaria sobre el adoctrinamiento de sus alumnos para apoyar la invasión rusa de Ucrania. David Borenstein, director estadounidense, recibió el premio diciendo que “trata sobre cómo se pierde un país, y lo que vimos es que se pierde a través de innumerables y pequeños actos de complicidad”.

A su parecer, “cuando un gobierno asesina a personas en las calles de nuestras principales ciudades, cuando guardamos silencio, cuando los oligarcas se apoderan de los medios y controlan cómo los producimos y consumimos, todos nos enfrentamos a una disyuntiva moral. Pero, por suerte, incluso un don nadie es más poderoso de lo que crees”.

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