¿Por qué tomó tanto tiempo alcanzar un acuerdo sobre los rehenes y un alto al fuego?

Un momento de la llegada de los prisioneros palestinos liberados al Hospital Nasser del sur de Gaza. Unos once autobuses de la Cruz Roja con más de 1.000 prisioneros palestinos liberados por Israel han llegado ya al Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza). Foto: EFE - Ahmad Awad.

Algunas de las explicaciones de por qué la liberación de los rehenes —y quizás un nuevo comienzo para Gaza— está sucediendo ahora.

¿Por qué ahora? ¿Por qué han tenido que pasar 736 días?

Esa era la pregunta que recorría las celebraciones en las calles de Tel Aviv y Jerusalén el sábado por la noche, mientras cientos de miles de personas se agolpaban en la plaza de los Rehenes. La gente anticipaba la liberación a primera hora del lunes de los 20 rehenes que se creía que seguían vivos y el posible final de una guerra brutal que dejó a Gaza...