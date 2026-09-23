En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró desde el mismo atril en la sede de la organización en Nueva York que sopesa la opción de "aniquilar" Irán,…

Masud Pezeshkian acusó también a Washington de "terrorismo" por el asesinato a finales de febrero del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El presidente de Irán adoptó un tono desafiante el miércoles en la ONU, donde habló por primera vez desde que Washington e Israel lanzaran una guerra contra su país, y le dijo a Estados Unidos que Teherán no se arrodillará.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Presidente de Irán desafía a Trump y dice que nunca "se arrodillará"

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró desde el mismo atril en la sede de la organización en Nueva York que sopesa la opción de "aniquilar" Irán, pero a continuación elogió la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington.

“Estamos dispuestos al diálogo, pero no aceptamos el lenguaje de la fuerza”, dijo el presidente iraní, luego de acusar a Trump de violar el derecho internacional.

Pezeshkian no mencionó las reuniones al margen de la cita de la ONU para poner fin al conflicto.

"(El presidente de Estados Unidos, Donald Trump) debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos", afirmó.

Pezeshkian declaró también que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de hidrocarburos, sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

"No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión", afirmó el presidente iraní.

Le recomendamos: Trump llevó a la ONU su discurso de amenazas y presión contra Irán y Cuba

La asistencia de Pezeshkian a la cita diplomática de la ONU, en pleno corazón de Manhattan, había estado en duda, ya que no estaba claro si Estados Unidos le concedería un visado.

Finalmente, Washington le otorgó el permiso, pero se lo negó a varios miembros de su comitiva.

Los altos precios de los combustibles amenazan el control de los republicanos en el Congreso en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Pero el presidente Trump ha buscado desestimar el impacto interno de la guerra que inició a finales de febrero.

Milei arremete contra la ONU

El presidente argentino, Javier Milei, también tomó el atril este miércoles ante la Asamblea General de la ONU.

Duro crítico del multilateralismo, aseguró que la ONU "se convirtió en una organización inútil, que solo sirve para alimentar a una casta de parásitos fatalmente arrogantes disfrazados de burócratas bien intencionados", lanzó Milei en su discurso.

"Quienes deberían garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos fracasaron en la tarea y en su lugar permitieron el caos, la violencia y el terrorismo internacional", prosiguió.

Publicidad

El mandatario derechista criticó además la inacción del organismo multilateral en el diferendo con Reino Unido sobre las islas Malvinas, tildó de "genocidio" el manejo de la pandemia de 2020 y se opuso al control estatal de la inteligencia artificial (IA).

Vea también: Donald Trump y Delcy Rodríguez se reunieron por primera vez, en Nueva York

IA y Ucrania

La IA y sus riesgos para la seguridad mundial serán el otro gran tema durante la jornada del miércoles. En la tarde está prevista una reunión del Consejo de Seguridad en la que participarán Sam Altman y Dario Amodei, líderes de las empresas OpenAI y Anthropic, y Clément Delangue, de la plataforma Hugging Face.

Publicidad

Allí informarán a los países miembros de los riesgos asociados a esta tecnología.

Numerosos países, entre ellos Francia, sus socios europeos y Canadá, reclaman una regulación de la IA. Pero Washington y Pekín se han opuesto a incidir en el desarrollo de la tecnología

Publicidad

Entre los numerosos conflictos en el mundo, la guerra de Rusia contra Ucrania será de nuevo abordada por la diplomacia internacional.

Está prevista una reunión del Consejo de Seguridad sobre el tema, mientras que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, intervendrá por la tarde.

Publicidad

Después de su reunión con Trump el martes, Zelenski dijo que Washington y Kiev quieren que la guerra con Rusia terminen en un plazo de unos meses.

Añadió que está dispuesto a detener los ataques contra instalaciones energéticas rusas si Moscú acepta hacer lo mismo.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com