Protestas contra reforma judicial en Israel se tomaron aeropuerto de Tel Aviv

La policía de caballería israelí hace retroceder a los manifestantes antigubernamentales durante una manifestación contra los planes de reforma del sistema de justicia del gobierno israelí en el aeropuerto internacional Ben Gurion en las afueras de Tel Aviv. Foto: EFE - ABIR SULTAN

Varios cientos de israelíes se manifestaron este lunes en el aeropuerto internacional Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, en contra de la reforma judicial impulsada por el gobierno del primer ministro conservador, Benjamin Netanyahu.

Según información citada por El País, de España, al menos 37 personas terminaron arrestadas en la primera gran jornada de protesta contra la reforma después de varios meses de relativa calma.

📝 Sugerimos: Israel lanza la mayor operación militar en Cisjordania en 20 años

“La democracia vencerá”, escribieron los manifestantes en las pancartas, mientras bloqueaban la entrada de vehículos a la principal terminal del aeropuerto, según un periodista de AFP. “Tenemos que mostrar que la protesta no se duerme, estamos aquí, estamos despiertos”, declaró Smadar Bonne, de 46 años. “La movilización realmente mostró que no pueden hacer lo que quieren, no tan fácil”, añadió.

Los manifestantes también se congregaron en Tel Aviv, donde hay protestas cada sábado desde enero, en uno de los mayores movimientos de contestación social en la historia del país.

El gobierno de Netanyahu, formado en diciembre con el apoyo de partidos de extrema derecha y formaciones ultraortodoxas judías, trata de aprobar una reforma judicial que busca aumentar el poder del Parlamento sobre el de la Corte Suprema.

📌Le puede interesar: Cancillería colombiana lamentó la muerte de escritora por “absurdo bombardeo ruso”

El Ejecutivo considera que la reforma es necesaria para asegurar un mejor equilibrio de los poderes. Sus detractores, en cambio, consideran que la nueva normativa podría empujar el país hacia un modelo autoritario.

Netanyahu declaró en junio que había desistido de una disposición clave de su polémica reforma, la llamada cláusula de “anulación” que habría permitido al Parlamento anular una decisión de la Corte Suprema por mayoría simple.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.