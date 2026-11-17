Con todas las miradas puestas en la reunión trilateral clave entre el estadounidense Donald Trump, el chino Xi Jinping y el ruso Vladimir Putin, la AFP repasa los asuntos que podrían discutir:

Desde las armas nucleares hasta la inteligencia artificial, los líderes mundiales abordarán una amplia gama de temas de interés global esta semana en China durante la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

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Reunión entre Trump, Xi y Putin: ¿de qué temas hablarían en la cumbre de la APEC en China?

Las tensiones económicas marcarán la cumbre de líderes, que se celebrará el miércoles y el jueves.

Trump trastocó el orden comercial mundial al imponer aranceles generalizados a muchos países, a lo que China ha respondido con contramedidas y amenazas de restringir exportaciones cruciales.

Al margen de la cumbre de la APEC del año pasado en Corea del Sur, Trump y el hoy anfitrión Xi alcanzaron una frágil tregua en su guerra comercial, que, sin embargo, expirará en enero.

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"El objetivo clave y primordial es evitar otra ronda de aranceles agresivos y desestabilizadores y de guerras comerciales, más que lograr un hito importante en particular", dijo a la AFP Dylan Loh, de la Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU) de Singapur.

La "prioridad" de los líderes será "mantener viva la tregua", especialmente ante la expectativa de otro encuentro entre Trump y Xi en la cumbre del G20 en Miami en diciembre, señaló Lizzi Lee, investigadora del Instituto de Políticas de la Sociedad Asiática (ASPI).

Varios países como Canadá y los tres miembros latinoamericanos del foro (México, Perú y Chile) también buscarán ampliar sus alianzas comerciales, incluida China, para reducir su dependencia de Estados Unidos.

Con ese propósito, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, será la primera de sus pares en reunirse con Xi este martes.

"Queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China", dijo en Shenzhen a la prensa la mandataria sobre el encuentro. "Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación".

Ucrania

Pekín confirmó que Xi, Trump y su par ruso, Vladimir Putin, se encontrarán al margen de la APEC el jueves en su primera cumbre trilateral.

China ha indicado que los tres líderes discutirán sobre "salvaguardar la paz mundial", pero funcionarios estadounidenses señalan que no se espera que Trump mencione la guerra de Rusia en Ucrania.

El gobierno ucraniano está preocupado por quedar marginado. El canciller Andrii Sibiga afirmó que un encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia "solo alentará a Putin a continuar esta guerra".

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Pekín, que insiste en que es una parte neutral, nunca ha condenado la invasión rusa y, en cambio, ha pedido conversaciones de paz.

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Putin probablemente será quien más se beneficiaría de la reunión trilateral, apuntó Lee, del ASPI.

"El simple hecho de sentarse a la mesa con Trump y Xi elevaría el prestigio de Rusia y podría orientar la conversación hacia un acuerdo más amplio entre las grandes potencias sobre la seguridad europea", señaló.

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Armas nucleares

La administración de Trump está decidida a impulsar la desnuclearización en la cumbre, tras haber criticado el rápido crecimiento del arsenal atómico de China.

Sin embargo, los analistas se muestran escépticos respecto a que Trump, Putin y Xi puedan alcanzar un acuerdo tripartito para reducir el armamento.

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"Estados Unidos y Rusia cuentan con arsenales mucho más grandes, y China considera que su propio aumento de armamento es necesario para contar con una disuasión creíble", consideró Lee.

También han aumentado las especulaciones sobre una posible reunión entre Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, ya que el presidente estadounidense ha realizado repetidas propuestas a Pyongyang para entablar conversaciones nucleares.

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Inteligencia artificial

Los países han pedido una gobernanza y una regulación más estrictas de la IA, a medida que crece la preocupación por su potencial uso militar y los riesgos que plantean las herramientas autónomas no controladas.

Las conversaciones entre Pekín y Washington podrían basarse en una "canal de comunicación" sobre IA acordado cuando Trump y Xi se reunieron en Washington en septiembre.

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"El siguiente paso debería ser ponerse de acuerdo sobre qué constituye un incidente que debe reportarse, quién tiene la autoridad para comunicarlo, con qué rapidez deben realizarse las notificaciones y cómo se puede verificar la información", dijo Marina Zhang, de la Universidad Tecnológica de Sídney.

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