Kim Jong-un está en coma, según The Sun: ¿qué se sabe de su salud?

Su última aparición pública fue el 11 de octubre, cuando recorrió un museo de defensa en Pionyang. Ni el régimen de Corea del Norte ni el gobierno chino han…

El líder norcoreano Kim Jong-un estaría en coma tras sufrir una hemorragia cerebral y habría sido trasladado de urgencia a un hospital de Pekín, según reportó The Sun. De acuerdo con las versiones que cita el diario británico, Kim habría sido sacado del país por las precarias condiciones médicas de Pionyang y atendido de emergencia en el Peking Union Medical College de la capital china.

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Su última aparición pública fue el 11 de octubre, cuando recorrió un museo de defensa en Pionyang. Ni el régimen de Corea del Norte ni el gobierno chino han confirmado su traslado a China.

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Benedict Rogers, analista de Corea del Norte, recordó que no es la primera vez que circulan versiones así.

“Ha habido rumores de su muerte antes. No parece un hombre sano, tiene un sobrepeso extremo”, dijo a The Sun.

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Para Rogers, la señal a observar es la reacción del propio régimen.

“Lo que ha pasado en el pasado cuando muere el líder supremo es que hay una manifestación orquestada de dolor público. La gente está en las calles llorando y lamentándose. Los presentadores de noticias suenan muy emocionados”, explicó. “No hemos visto nada parecido todavía. O eso sucederá o, si sigue vivo, publicarán alguna prueba de que sigue vivo”, agregó.

No es la primera vez que se especula sobre el estado de salud del líder norcoreano. El antecedente más claro es de 2020, cuando Kim desapareció de la vida pública durante meses y en redes se llegó a dar por muerto. En ese episodio, un exdiplomático aseguró que estaba en coma y a punto de ceder el poder a su hermana, Kim Yo-jong. Sin embargo, el líder reapareció después.

¿Cómo está la salud de Kim Jong-un?

Según el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS), pesa más de 140 kilos con una estatura de 1,70 metros, lo que lo pone en serio riesgo de enfermedades cardiovasculares. A eso se suma que es fumador empedernido, igual que lo fueron su padre, Kim Jong-il, y su abuelo, Kim Il-sung.

La misma agencia surcoreana informó en julio de 2024, a través de dos legisladores, que Kim mostraba señales de hipertensión y diabetes desde que tenía poco más de 30 años, y que funcionarios del régimen buscaban medicamentos en el exterior para tratarlo. El NIS atribuyó esos problemas al estrés, el cigarrillo y el alcohol.

Tres años antes, Kim había bajado unos 20 kilos, aunque luego los recuperó. Para hacer esas estimaciones, el servicio de inteligencia ha recurrido a herramientas de inteligencia artificial y análisis forense de video. Sus ausencias también han alimentado sospechas. En 2014 desapareció seis semanas y reapareció apoyado en un bastón, y Seúl aseguró después que un médico extranjero le había extirpado un quiste en el tobillo.

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¿Quién sería su sucesor?

Kim Yo-jong, de 38 años y con gran peso dentro del régimen, asumiría como líder interina si su hermano muriera, según analistas. Este mismo lunes, ella advirtió que Pionyang evalúa desplegar más armas tácticas cerca de la frontera con Corea del Sur. Si llegara al poder, sería la primera mujer en gobernar Corea del Norte.

El relevo, a largo plazo, apuntaría a Kim Ju-ae, la hija de 13 años del líder, que desde 2022 lo acompaña en eventos oficiales y a quien la inteligencia surcoreana señala como su heredera, aunque no ha sido designada oficialmente.

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