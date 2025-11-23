Secuestro masivo en Nigeria: 303 estudiantes y 12 profesores desaparecen tras ataque armado

Padres de familia recogen a sus hijos en un colegio de Abuya tras el cierre temporal de 41 escuelas por el aumento de secuestros en Nigeria. Foto: EFE - AFOLABI SOTUNDE

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Ascienden a 303 los estudiantes secuestrados, junto con 12 profesores, este viernes tras un ataque armado contra la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en la comunidad remota de Papiri, estado de Níger, en el norte de Nigeria, informó este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés).

🔑Las claves del secuestro masivo en una escuela en Nigeria (por si tiene afán)

315 personas fueron secuestradas en el ataque al internado St. Mary’s: 303 estudiantes y 12 profesores, según la Asociación Cristiana de Nigeria.

El Gobierno cerró 41 internados en estados vulnerables para prevenir nuevos ataques ante el deterioro de la seguridad.

Los secuestradores ingresaron de madrugada , pocos días después de otros raptos y ataques contra civiles en distintas regiones del país.

Autoridades desplegaron policías y militares para rastrear la zona y buscar a los estudiantes en los bosques cercanos.

Bandas armadas, Boko Haram e ISWAP continúan alimentando la inseguridad en el norte y centro del país, donde los secuestros masivos son recurrentes.

“Tras finalizar el censo y la verificación, el número actualizado de estudiantes secuestrados de la escuela es de 303, mientras que el de profesores secuestrados se mantiene en 12. Por lo tanto, el número total de personas secuestradas es de 315”, declaró a EFE el obispo Bulus Yohanna, presidente de CAN en Níger.

Le recomendamos: Tragedia en RD Congo tras el derrumbe de una mina, hay más de 30 mineros muertos

Según CAN, los estudiantes raptados fueron tanto varones como mujeres y tienen entre 10 y 18 años, mientras que el Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 internados en estados vulnerables tras este ataque.

“A raíz de los recientes problemas de seguridad en algunas partes del país y la necesidad de prevenir cualquier violación de la seguridad, el Honorable Ministro de Educación ha aprobado el cierre inmediato de los Colegios de la Unidad Federal”, anunció la directora de Educación Secundaria Superior del Ministerio Federal de Educación, Binta AbdulKadir.

Entre los estados afectados se encuentran los colegios de Níger y Kebbi al noroeste, y Plateau y Benue en el centro territorio, que son los principales focos de secuestros y asesinatos en el país.

Le podría interesar: “Teníamos que esquivar los cadáveres”: las historias de las víctimas en Sudán

Las autoridades informaron que “bandidos armados” ingresaron al internado alrededor de las 2:00 a.m. (hora local), pocos días después del secuestro de 25 niñas en otro internado del país, y del ataque contra feligreses de la Iglesia Apostólica de Cristo en Eruku, donde murieron al menos dos personas y 38 feligreses fueron secuestrados.

El portavoz de la Policía de Níger, Wasiu Abiodun, indicó que “unidades tácticas de la Policía, efectivos militares y otros organismos de seguridad se han desplegado en la zona, rastreando el bosque con el fin de rescatar a los estudiantes”.

Un informe de UNICEF, publicado en abril de 2024, señala que solo el 37 % de los colegios de diez estados de Nigeria afectados por conflictos cuenta con sistemas de alerta temprana ante amenazas.

Lea también: EE. UU. simuló el derrocamiento de Maduro. ¿El resultado?: Venezuela entró en caos

Algunos estados de Nigeria, sobre todo en el centro y noroeste del país, sufren ataques constantes por parte de bandidos, término usado para nombrar a bandas criminales que cometen asaltos y secuestros masivos para pedir rescates, que las autoridades tildan en ocasiones de “terroristas”.

A esta inseguridad se suma la actividad del grupo yihadista Boko Haram desde 2009 en el noreste del país y, a partir de 2016, de su escisión, el Estado Islámico en la Provincia de África Occidental (ISWAP, por sus siglas en inglés).

En 2014, Boko Haram secuestró a 276 niñas en una escuela de la aldea de Chibok, en el noreste de Nigeria, aunque muchas escaparon de sus captores, según la ONU, al menos 91 siguen regresar a sus casas.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com