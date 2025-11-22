Nueva violación al cese al fuego: más de 20 muertos en ataques israelíes en Gaza

Un niño palestino herido reacciona en el hospital Al-Awda, en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, mientras ingresan más heridos al centro médico tras los bombardeos israelíes del 22 de noviembre de 2025. Foto: AFP - EYAD BABA

Al menos 21 personas murieron el sábado 22 de noviembre, en ataques israelíes en la Franja de Gaza, según la Defensa Civil, un balance que fragiliza un poco más la tregua en el territorio palestino.

Los bombardeos israelíes dejaron al menos 21 muertos en Ciudad de Gaza, Deir al Balah y Nuseirat, según la Defensa Civil.

Israel afirmó que atacó “objetivos de Hamás” en respuesta a un “terrorista armado” que habría disparado contra sus soldados.

Hamás acusó a Israel de violar nuevamente el alto el fuego y de intentar expandir su presencia dentro de Gaza.

La tregua declarada el 10 de octubre sigue debilitándose mientras ambas partes se culpan de romper el acuerdo.

Israel también lanzó nuevos ataques contra Hezbolá en el sur del Líbano, pese a un cese al fuego vigente con ese grupo.

Israel dijo por su parte haber respondido a un ataque de Hamás y anunció la muerte de cinco de sus dirigentes. El ejército israelí reanudó sus bombardeos el miércoles.

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar la tregua que entró en vigor el 10 de octubre tras dos años de guerra.

El sábado, el ejército israelí afirmó estar “atacando objetivos terroristas de Hamás”, en respuesta, según dijo, al ataque de un “terrorista armado” contra sus soldados en el sur del territorio.

Los bombardeos israelíes causaron al menos 21 muertos en Ciudad de Gaza (norte) y en Deir al Balah y Nuseirat, en el centro del territorio, indicó a la AFP Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil, una organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamás.

En el hospital Al Aqsa de Deir al Balah, imágenes de la AFP mostraron ambulancias trayendo heridos, incluidos varios niños.

La oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, anunció posteriormente que el ejército había matado a cinco “terroristas de alto rango” del movimiento islamista palestino, acusándolo de haber “violado de nuevo el alto el fuego al enviar un terrorista a territorio controlado por Israel”.

Hamás, por su parte, también acusó a Israel de no respetar el acuerdo de alto el fuego, asegurando que quiere extender el territorio que controla en Gaza más allá de los límites acordado.

Dadas las restricciones impuestas a los medios de comunicación en Gaza y las dificultades de acceso al terreno, la AFP no puede verificar de forma independiente la información de las diferentes partes.

Por otra parte, el ejército israelí también anunció el sábado nuevos ataques contra Hezbolá en el sur del Líbano, a pesar de un alto el fuego acordado con el movimiento proiraní, al que acusa de intentar rearmarse.

