Su llegada a Shenzhen no pasó inadvertida en las redes sociales chinas. Este miércoles, la etiqueta "La presidenta mexicana Sheinbaum llega a Shenzhen" superó los 10,2 millones de visualizaciones en Weibo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se convirtió en tema de conversación en la red social china Weibo por su particular llegada al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) . A diferencia de otros mandatarios, la jefa de Estado no viajó en un avión privado, sino en un vuelo comercial y ocupó un asiento en clase económica.

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Varios usuarios aseguraron haberse encontrado con la mandataria durante el trayecto y compartieron sus impresiones en la plataforma. Su equipo confirmó a la AFP que Sheinbaum viajó en la sección económica del avión.

Antes de partir, la presidenta había advertido sobre la duración del recorrido, que tomaría "prácticamente dos días de vuelo", y reconoció que el cambio de horario representaría un desafío.

Una política de austeridad que viene de López Obrador

La decisión de viajar en vuelos comerciales responde a una política de austeridad que se convirtió en uno de los sellos de los gobiernos de Morena. Su antecesor y aliado político, Andrés Manuel López Obrador, hizo de la reducción de los gastos asociados a los privilegios de la clase política una de sus banderas.

En 2023, durante su administración, se concretó la venta del avión presidencial José María Morelos y Pavón, adquirido durante el gobierno de Felipe Calderón y utilizado posteriormente por Enrique Peña Nieto. La aeronave fue vendida al Gobierno de Tayikistán.

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La política de reducción de la flota oficial también incluyó otros medios de transporte. Durante el sexenio de López Obrador, el Gobierno mexicano se desprendió de 15 aeronaves destinadas al traslado de funcionarios, diez aviones y cinco helicópteros, por las que recibió alrededor de 2.740 millones de pesos, según cifras oficiales. También promovió el uso de vuelos comerciales y la reducción de los gastos de viajes y viáticos.

Sheinbaum ha dado continuidad a esa línea durante su mandato, al recurrir a vuelos comerciales para sus desplazamientos internacionales. Su trayecto a China volvió a poner en evidencia una práctica que sus gobiernos presentan como parte de su compromiso con la austeridad en el gasto público.

La agenda de Sheinbaum en China

Más allá de la atención que despertó su forma de viajar, la visita tiene un importante componente diplomático. Sheinbaum llegó a China acompañada de una delegación de ministros para abordar los desafíos de la relación de México con Estados Unidos y China, sus dos principales socios comerciales.

En Shenzhen, la mandataria se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping. Según un comunicado de la Cancillería china, ambos conversaron sobre una nueva etapa en las relaciones bilaterales y la posibilidad de ampliar la cooperación en sectores como la tecnología y las energías limpias.

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