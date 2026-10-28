Sin claro ganador ni mayoría, partido de Netanyahu acusa a los árabes de robo de elecciones

"Las elecciones en el Estado de Israel han sido robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la destrucción del Estado judío. Esto se llevó a cabo mediante graves delitos, que…

El Likud, el partido liderado por Benjamin Netanyahu, exigió este miércoles a la Policía israelí y al Shin Bet (el servicio de inteligencia interior) que investiguen posibles irregularidades en los colegios electorales de las comunidades árabes, a cuyos partidos acusó de "robar las elecciones" después de que la participación se disparara en esas localidades.

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"Las elecciones en el Estado de Israel han sido robadas por partidos árabes que apoyan el terrorismo y la destrucción del Estado judío. Esto se llevó a cabo mediante graves delitos, que incluyen sobornos, amenazas, violencia, falsificación y el uso de software prohibido, para movilizar a los votantes", afirmó el partido en un comunicado publicado en sus canales.

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La formación afirmó haber presentado "cientos de testimonios y pruebas" ante los servicios de seguridad y la Comisión Electoral Central israelí con relación a supuestas irregularidades, entre las que menciona "miles de sobres" que, según su versión, contenían "dinero en efectivo junto con papeletas del partido Raam".

Además, el partido de Netanyahu denunció incidentes de "amenazas y violencia" contra el personal de los centros de votación, así como casos de varios votantes entrando juntos a las cabinas de votación, casos de personas que votaron bajo identidades falsas, discrepancias entre el número de sobres y el número de votantes y el uso de software ilícito para la movilización de votantes.

Según el escrutinio de más del 80 % de los votos realizado por la Comisión Electoral y los cálculos de los principales medios nacionales, el bloque liderado por Netanyahu se sitúa en 53 diputados, mientras los partidos árabes suman hasta 19. La coalición opositora israelí, encabezada por Gadi Eisenkot, se coloca ahora con 48 diputados. De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños), y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes.

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Unas elecciones reñidas en Israel

Los líderes políticos en Israel se preparan para semanas de negociaciones, ya que el miércoles los resultados no arrojaron un ganador claro. De momento, Netanyahu y sus aliados tienen algo de ventaja frente al bloque de oposición. Así las cosas, detalló The New York Times, aliados del primer ministro consideran la idea de unirse a Eisenkot y otros centristas para formar un amplio gobierno de unidad y así mantenerse en el poder. Su rival, entonces, está ante un dilema: ha denunciado que Netanyahu es incapaz de liderar Israel, pero también se ha opuesto a formar una posible coalición con partidos árabes. El miércoles se le escuchó decir que prometía construir "un gobierno sionista estable".

Si las conversaciones fallan, existe la posibilidad de que el país vaya a una segunda vuelta. Ahora bien, en medio de la incertidumbre, se escucharon discursos victoriosos de lado y lado. Eisenkot dijo: "Esta noche obtuvimos la respuesta: el público optó por el cambio". Netanyahu, por su parte, mencionó que su partido se había convertido en el más grande de Israel: "Debemos formar un gobierno de derecha fuerte".

Los resultados definitivos podrían conocerse a más tardar el viernes. Luego, el presidente Isaac Herzog recibirá a los líderes de los distintos partidos para designar a quien deberá intentar formar gobierno. Él instó a los partidos a "hacer todo lo posible" para formar una coalición y así evitar nuevos comicios.

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