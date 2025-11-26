Sube el número de muertos por un incendio en Hong Kong: hay al menos 13 fallecidos

Los bomberos atienden la emergencia por un incendio en Tai Po, Hong Kong. Foto: EFE - LEUNG MAN HEI

Un incendio arrasó este miércoles un inmenso complejo residencial de Hong Kong y provocó al menos 13 muertos. Los bomberos siguen luchando por llegar hasta las personas atrapadas en el peor siniestro en varias décadas en la ciudad.

Un agente de policía en un albergue temporal explicó que no está claro cuántas personas están desaparecidas, ya que todavía siguen llegando residentes a reportar a familiares perdidos.

Derek Armstrong Chan, subdirector de operaciones del servicio de bomberos, afirmó que “la temperatura en el lugar es muy alta”. El funcionario dijo que “hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo”. Añadió que el fuego probablemente se propagó de un edificio a otro debido al viento y a los escombros arrastrados por él, aunque mencionó que las autoridades todavía están investigando la causa.

Los responsables de atender la emergencia reportaron 13 muertos, incluido un bombero de 37 años, quien fue encontrado con quemaduras en el rostro y declarado muerto tras ser trasladado de urgencia al hospital. La autoridad hospitalaria de Hong Kong informó que hay 23 heridos, incluidos seis en estado crítico y once considerados como pacientes graves.

Este conjunto tiene unos 2.000 apartamentos, en una megaciudad densamente poblada y con muchos rascacielos. Las llamas comenzaron en los andamios de bambú que fueron erigidos alrededor de varias de las torres del complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito en la zona norte del centro financiero chino, que estaba en reparación.

Un periodista de la AFP escuchó fuertes crujidos, posiblemente del bambú ardiendo, y vio gruesas columnas de humo elevándose desde al menos cinco de los ocho edificios del complejo.

Agentes en el lugar afirmaron, bajo condición de anonimato, no poder confirmar si quedaban personas atrapadas al caer la noche, explicando que “los bomberos no pueden entrar”.

Un residente del conjunto de 65 años identificado como Yuen explicó que lleva cuatro décadas en esta vivienda y que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad: “Las ventanas estaban cerradas por mantenimiento. (Algunas personas) no supieron que había un incendio y sus vecinos les informaron por teléfono que evacuaran”.

Gente atrapada en el incendio de Hong Kong

So, de 57 años, afirmó que le preocupa que haya gente atrapada. “Ya no hay nada que se pueda hacer por la propiedad”, mencionó. El presidente chino, Xi Jinping, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas, según reportaron los medios estatales.

El mandatario “expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y a los afectados por la catástrofe, y pidió que se haga todo lo posible para extinguir el incendio y minimizar las víctimas y las pérdidas”, informó la cadena estatal CCTV.

El diario South China Morning Post informó que la Policía comenzó a evacuar dos edificios en otro complejo residencial cercano. “El fuego no está controlado y no me atrevo a irme. No sé qué puedo hacer”, comentó un vecino de unos 40 años.

Las autoridades habilitaron una línea telefónica de emergencia y abrieron dos refugios temporales en centros comunitarios para los residentes evacuados. También se cerraron tramos de una autopista cercana debido a las labores de extinción.

“Se aconseja a los residentes de los alrededores permanecer en el interior, cerrar puertas y ventanas, y mantener la calma”, subrayó el Departamento de Servicios de Bomberos: “También se aconseja al público evitar acudir a la zona afectada por el incendio”.

La Asociación por los Derechos de las Víctimas de Accidentes Industriales expresó su “profunda preocupación” por los incendios relacionados con andamios, señalando incidentes similares en abril, mayo y octubre.

