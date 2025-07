Cruces mortales entre Tailandia y Camboya: ¿qué está ocurriendo en la frontera?

El viceprimer ministro tailandés, Wechayachai, en una conferencia de prensa en la frontera entre Tailandia y Camboya. Foto: EFE - NARONG SANGNAK

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves 24 de julio, fuerzas de Tailandia y Camboya intercambiaron fuego a lo largo de su frontera, la razón aún es desconocida por las versiones contradictorias sobre el origen del enfrentamiento. El choque ocurre en un contexto de larga disputa territorial en torno al templo de PreahVihear, un conflicto histórico que volvió a encenderse en mayo de 2025 tras la muerte de un soldado camboyano en el punto tripartito de Chong Bok.

🔑Panorama general del conflicto

El 24 de julio, Tailandia y Camboya se enfrentaron con fuego cruzado en la frontera, dejando heridos y versiones opuestas sobre quién inició.

Hun Sen dijo que Camboya “no tenía otra opción que contraatacar”, mientras Tailandia acusó ataques a civiles y pidió “condena internacional”.

Le recomendamos: Kim Jong Un pide a soldados de Corea del Norte prepararse “para una guerra real”

📌 ¿Qué está pasando entre Tailandia y Camboya?

¿Cómo se reavivó el conflicto?

En la madrugada del jueves, las tensiones en la frontera entre Tailandia y Camboya se encendieron alrededor del templo Ta Muan Thom, un sitio disputado desde hace años. Según Camboya, a las 6:30 a.m. las fuerzas tailandesas violaron acuerdos previos al ascender hasta el templo y colocar alambre de púas. Minutos después, Tailandia detectó un dron camboyano en la zona, mientras Camboya reportó la presencia de un dron tailandés, alimentando la desconfianza mutua.

Hacia las 8:20 a.m. Tailandia afirma que las fuerzas camboyanas abrieron fuego, mientras Camboya asegura que el primer disparo lo hicieron los tailandeses diez minutos más tarde. Para las 8:46 a. m., Camboya denunció un asalto armado tailandés que se extendió a otras áreas fronterizas como Ta Krabey, Phnom Khmao y Moum Bei.

Tailandia respondió que Camboya lanzó “fuego de apoyo” y, a las 8:55 a.m., ya se libraban combates en distintos puntos de la frontera, con uso de armas pequeñas y pesadas.

La situación escaló rápidamente. Entre las 9:00 y las 9:30 a. m. se reportaron varios soldados tailandeses heridos y Camboya disparó cohetes BM‑21 desde posiciones en Khao Laem, alcanzando suelo tailandés. Tailandia contestó con morteros y denunció nuevos lanzamientos de cohetes hacia un centro de desarrollo fronterizo. Para las 9:47 a.m. los enfrentamientos se habían extendido a múltiples provincias fronterizas, y a las 10:30 a.m. se combatía simultáneamente en seis lugares distintos.

La violencia alcanzó un punto crítico cuando, según Camboya, aviones F‑16 tailandeses bombardearon cerca de la Pagoda Wat Kaew Seekha Kiri Svarak en su territorio. Tailandia confirmó el despliegue de seis cazas y reportó la destrucción de bases militares camboyanas. Alrededor de las 11:00 a.m., Tailandia acusó a Camboya de atacar zonas civiles con cohetes, causando la muerte de un civil y heridas graves a otros tres, incluido un menor. Más tarde, denunció un ataque contra un hospital en Surin y destruyó un teleférico de suministro utilizado por Camboya.

Para el mediodía, la frontera estaba cerrada. El primer ministro tailandés emitió un comunicado condenando los ataques y afirmando que el gobierno y las fuerzas armadas están preparados para garantizar la seguridad nacional y proteger a la población civil.

¿Qué dijo Camboya después de lo sucedido?

El ex primer ministro de Camboya, Hun Sen, padre del actual primer ministro Hun Manet, afirmó que el país “no tenía otra opción que contraatacar” tras lo que describió como una agresión del ejército tailandés en la zona del templo de Ta Moan Thom. En declaraciones publicadas en su cuenta de Facebook, responsabilizó a un comandante de la 2.ª Región del ejército tailandés por ordenar el cierre de ese acceso y desencadenar ataques contra tropas camboyanas.

Bangkok condenó las acciones de Nom Pen

En un comunicado publicado en su página oficial de Facebook, el gobierno de Tailandia pidió la “condena internacional” de Camboya por los recientes enfrentamientos.

El portavoz gubernamental Jirayu Houngsub acusó a Camboya de “ser un país belicista que ignora los derechos humanos al utilizar continuamente armas pesadas contra objetivos civiles”.

Según la publicación, las fuerzas camboyanas dispararon contra áreas civiles en la provincia de Surin, alcanzando un hospital y viviendas y dejando varias víctimas.

Después del comunicado, el primer ministro interino del país agregó que descartaba conversaciones con Camboya, hasta que se suspendieran los combates. Bangkok Indicó, además, que Nom Pen había lanzado fuego con armas pesadas sin un objetivo definido, lo que ocasionó la muerte de civiles.

Camboya, en contraste, reportó anteriormente que un avión de combate F‑16, de su antagonista, arrojó dos bombas sobre una carretera, aunque no se registró de inmediato información sobre víctimas en territorio camboyano.

¿Cuál es el antecedente de este conflicto?

Ambos Estados arrastran más de un siglo de tensiones por la demarcación de su frontera, originadas en un mapa trazado por funcionarios franceses en 1907 que Tailandia impugnó al considerar que no se definieron con precisión zonas clave, incluidos templos como Preah Vihear.

Esta disputa histórica ha derivado en enfrentamientos periódicos, como el de 2011 en torno a ese templo, que desplazó a miles de personas y dejó al menos 20 muertos.

En los últimos meses, el conflicto se ha reavivado: el 28 de mayo murió un soldado camboyano en un choque en el Triángulo Esmeralda; el primero de julio la primera ministra tailandesa Paetongtarn Shinawatra fue suspendida tras una polémica llamada sobre la gestión militar; el 16 y 23 de julio explosiones de minas en zonas disputadas hirieron a soldados tailandeses y motivaron el retiro del embajador de Bangkok y el cierre de los cruces fronterizos.

Este jueves Camboya anunció que reducirá sus relaciones diplomáticas con Tailandia al nivel más bajo y retirará a su personal de la embajada en Bangkok.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí al plan superprémium de El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com