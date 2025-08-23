“Un fracaso, los quieren utilizar”: la oposición critica el enlistamiento de Maduro

Las personas que se acercaron a inscribirse en la milicia venezolana dijeron que tenían el deber de "defender la patria". Foto: EFE - Ronald Pena R

En medio de las tensiones que hay entre Estados Unidos y Venezuela por cuenta de la movilización de unos busques por el mar Caribe y por la recompensa que pide Washington por Nicolás Maduro, la opositora María Corina Machado criticó la jornada de enlistamiento que promovió este sábado el régimen chavista, que se prevé que se extienda por más días, según aseguraron unos funcionarios.

A través de sus redes sociales, ella escribió: “Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia (...). Hoy, nuevamente, desobedece. Ignóralos, déjalos solos. Estos cobardes quieren utilizarte para aparentar fuerza, cuando la realidad es que se están desmoronando. Pretenden que tú salgas a defenderlos, cuando ellos se esconden”.

Hoy presenciamos un espectáculo cruel, uno de los últimos de esta tiranía que termina como empezó: con mentira, con chantaje, con odio, con violencia.



Y hoy, una vez más, la dignidad y la valentía del pueblo venezolano se imponen.



Estos criminales saquearon al país, separaron a… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) August 23, 2025

Hace unos días, cuando sostuvo una conversación con Joe Lonsdale, se le escuchó decir que la política que Washington está implementando en este momento es la correcta: “Se trata de desmantelar una organización criminal. Hay que cortar las fuentes que le dan los recursos al régimen para mantenerse en el poder por la fuerza”.

Como ella, quien concluyó su mensaje de este sábado diciendo que “las plazas vacías de toda Venezuela anuncian el futuro que se aproxima”, otros hablaron de que la convocatoria de Maduro fue un fracaso. Así lo expresó César Pérez Vivas: “Maduro volvió a quedarse solo. Su llamado a alistarse en sus milicias ha sido un rotundo fracaso. Otra prueba del repudio ciudadano a la usurpación y a la dictadura”.

Según el líder chavista, la orden de “defender la patria” estaba dada y había afirmado que tenía 4,5 millones de milicianos listos para el servicio, una cifra que los observadores han cuestionado. Sin embargo, algunos le atribuyen a la crisis socioeconómica del país ese bache entre el discurso oficial y lo que se vio en las calles.

Maduro volvió a quedarse solo hoy. Su llamado a alistarse en sus milicias ha sido un rotundo fracaso. Otra prueba del repudio ciudadano a la usurpación y a la dictadura.#23Ago pic.twitter.com/W4oPGbzXTL — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) August 23, 2025

Ahora bien, algunas personas que se acercaron a las mesas de inscripción en Caracas dijeron que era su deber “defender a la patria”. Entretanto, la región sigue a la expectativa frente a lo que puede pasar tras el movimiento de buques estadounidenses por el mar Caribe.

En ese sentido, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró en días pasados que Washington está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, argumento que ha usado el gobierno de Trump para justificar el movimiento de esas embarcaciones.

