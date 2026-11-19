El encuentro sin precedentes entre Xi Jinping, Donald Trump y Vladimir Putin en el polo tecnológico chino de Shenzhen, sede de la cumbre de la APEC, duró alrededor de una hora y 20 minutos.

Los presidentes de China, Estados Unidos y Rusia se reunieron este jueves en su histórica primera cumbre trilateral, que según Pekín tenía como objetivo "salvaguardar la paz mundial" aunque la cita despertó alarma y rechazo en otros lugares.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Aunque tanto Xi como Trump destacaron la importancia de la cumbre, analistas señalaron que esta tenía un carácter más simbólico y que no iba a lograr avances concretos.

Sentados alrededor de una gran mesa redonda con un arreglo floral en medio, Trump, Xi y Putin abordaron en sus discursos iniciales temas como las armas nucleares, la guerra en Ucrania o la seguridad energética, amenazada por el conflicto con Irán.

Como "grandes potencias", los tres países deben "salvaguardar conjuntamente la paz y la estabilidad mundiales", aseguró al inicio Xi, quien destacó la importancia "trascendental" de la cita. "Estamos haciendo historia", dijo por su parte Trump.

Este cónclave en la histórica Villa Kylin de Shenzhen avivó los temores de que los líderes de estas tres potencias puedan intentar dividir el mundo en esferas de influencia, por ejemplo decidiendo el destino de Ucrania sin consultar a Kiev ni a Europa.

"Nuestros países tienen muchos intereses convergentes en lo que respecta a la resolución de conflictos regionales, incluido, por supuesto, el conflicto en Ucrania", dijo Putin.

También aseguró que las tres potencias tienen una "responsabilidad" en materia de paz y seguridad global y dijo que, en las conversaciones a puerta cerrada, hablarían de seguridad alimentaria y energética.

Desarme nuclear

Por su parte, Trump abordó el desarme nuclear, otra de las cuestiones candentes entre los países con mayor arsenal atómico del mundo. Según el estadounidense, los tres países están en "una posición única" para reducir el número de armas nucleares y "para disminuir el riesgo de que esas armas lleguen a utilizarse alguna vez", aunque reconoció que es "algo muy difícil de llevar a cabo".

"Hay que hacer todo lo posible para evitar una guerra nuclear", insistió por su parte Xi, quien describió el arma atómica como una "espada de Damocles" suspendida sobre la humanidad.

Desde febrero, cuando expiró un tratado bilateral entre Estados Unidos y Rusia sobre armas atómicas, estos dos países quieren arrastrar a China a un eventual nuevo acuerdo. Sin embargo, el gigante asiático exige a Washington y Moscú que reduzcan sus enormes arsenales nucleares antes de negociar su propio armamento.

La histórica cumbre estuvo precedida por encuentros bilaterales entre Trump y los otros dos presidentes, que se habían reunido por separado en la víspera.

En su encuentro con Putin, el primero desde agosto de 2025, el estadounidense se refirió al ruso como su "amigo", a lo que este respondió en inglés: "Encantado de verte".

Trump y Xi se reunieron luego, por tercera ocasión este año. El líder estadounidense destacó su "excelente relación desde hace muchos años" y Xi celebró que sus lazos son "estables y han mejorado".

Publicidad

"Una plataforma" para Putin

Pekín, Washington y Moscú dieron versiones diferentes sobre lo que esperaban discutir al margen de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Tras la reunión inédita no trascendió ninguna declaración sobre la guerra en Irán ni mayores precisiones sobre el desarme nuclear.

Publicidad

Algunos observadores señalaron que la reunión repercutirá negativamente en la imagen del presidente estadounidense, pero supondrá un impulso para Xi y sobre todo Putin, marginado por Occidente desde la invasión de Ucrania en 2022.

La reunión "le da a Putin una plataforma para legitimar su guerra de agresión contra Ucrania aparentemente con pocas repercusiones", dijo Lyle Morris, del Asia Society Policy Institute.

Publicidad

"Xi Jinping y Vladimir Putin están tocando a Donald Trump como si fuera un violín barato", dijo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer.

Trump, recibido en el aeropuerto por el mismo Xi en un gesto inédito en décadas de protocolo diplomático, también especuló con un posible encuentro con el líder norcoreano, Kim Jong Un, que no parece concretarse.

Publicidad

Comercio, IA y Latinoamérica

Eclipsada por el encuentro trilateral, la cumbre de la APEC, con la presencia de dirigentes de 21 países, también sirvió para discutir temas como la política comercial y la inteligencia artificial.

Xi inauguró la reunión de líderes este jueves con un llamado a "reducir las barreras al comercio y la inversión".

Publicidad

Participaron por Latinoamérica los presidentes Claudia Sheinbaum de México, Keiko Fujimori de Perú y José Antonio Kast.

Ante la plenaria de la cumbre, el mandatario ultraderechista chileno dijo que su país "no quiere mirar" el cambio provocado por la IA "desde fuera, quiere liderar". "Tenemos cobre, litio, que el mundo necesita", destacó.

Publicidad

Sheinbaum alertó a su turno que "las transformaciones científicas, tecnológicas, la inteligencia artificial abren enormes posibilidades", pero también "profundas desigualdades".

A pesar de sus diferencias, todos los líderes posaron el jueves para la "foto de familia" de la APEC con bufandas a juego.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 35 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com