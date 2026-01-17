Trump invita a Milei y a otros líderes a la Junta de Paz de Gaza, entre críticas de Israel

Trump, promotor inmobiliario, ha fantaseado con convertir la devastada Gaza en una zona de complejos turísticos al estilo de la Riviera, aunque se ha distanciado de los llamados a desplazar por la fuerza a la población palestina del lugar. Foto: EFE - SHAWN THEW

El “Consejo de Paz” anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la posguerra en Gaza comenzó a tomar forma el sábado, con los líderes de Egipto, Turquía, Argentina, Canadá y Paraguay invitados a unirse.

Los anuncios llegaron después de que el mandatario estadounidense nombrara a su secretario de Estado, Marco Rubio, al ex primer ministro británico, Tony Blair, y a los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff para esta instancia.

Trump se declaró presidente del organismo (que él mismo creó), mientras promueve una controvertida visión de desarrollo económico en el territorio palestino, que yace en ruinas tras más de dos años de implacables bombardeos israelíes.

Los anuncios llegaron después de que un comité palestino de tecnócratas destinado a gobernar Gaza celebrara su primera reunión en El Cairo, a la que asistió Kushner, yerno de Trump, quien lleva meses trabajando con Witkoff en el tema.

En Canadá, un alto asesor del primer ministro Mark Carney dijo que tenía la intención de aceptar la invitación de Trump, mientras que en Turquía un portavoz del presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que se le había pedido convertirse en “miembro fundador” del consejo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty, dijo que El Cairo estaba “estudiando” una solicitud para que el presidente Abdel Fattah al-Sisi se uniera.

Compartiendo una imagen de la carta de invitación, el presidente argentino, Javier Milei, escribió en X que será “un honor” participar en la iniciativa como miembro fundador de la entidad. El presidente paraguayo, Santiago Peña, también fue invitado y dijo asumir “con honor la responsabilidad”.

De su lado, en un comunicado enviado a la AFP, Blair aseguró: “Agradezco al presidente Trump su liderazgo al establecer el Consejo de Paz y me honra haber sido designado para su junta ejecutiva”.

Blair es una figura controvertida en Oriente Medio por su papel en la invasión de Irak de 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que él fuera una “opción aceptable para todos”.

El exprimer ministro británico pasó años centrado en la cuestión israelo-palestina como representante del “Cuarteto para Oriente Medio” (Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia), tras dejar Downing Street en 2007.

La Casa Blanca dijo que el Consejo de Paz abordará cuestiones como “fortalecimiento de la capacidad de gobernanza, relaciones regionales, reconstrucción, atracción de inversiones, financiamiento a gran escala y movilización de capital”.

Los otros miembros del consejo, hasta ahora, son el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, un empresario estadounidense nacido en la India, el multimillonario financiero estadounidense Marc Rowan, y Robert Gabriel, un leal colaborador de Trump que forma parte del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Trump ha creado un segundo “consejo ejecutivo para Gaza”, que parece estar diseñado para tener un papel de asesor. No está claro qué líderes mundiales fueron invitados a cada consejo. La Casa Blanca, que indicó el viernes que se nombrarían más miembros para ambas entidades, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La segunda fase del plan para Gaza

Washington ha dicho que el plan para Gaza ha pasado a una segunda fase, de implementar el alto al fuego a desarmar a Hamás, cuyo ataque de octubre de 2023 contra Israel provocó la masiva ofensiva israelí.

El viernes, Trump nombró al general de división estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización, que tendrá la tarea de proporcionar seguridad en Gaza y formar una nueva fuerza policial que sustituya a Hamás.

Jeffers, de operaciones especiales del Mando Central de Estados Unidos, a finales de 2024 fue puesto a cargo de monitorear un alto al fuego entre Líbano e Israel, que ha continuado con ataques periódicos dirigidos contra militantes de Hezbolá.

Ali Shaath, originario de Gaza y exviceministro de la Autoridad Palestina, fue designado anteriormente para dirigir el comité de gobierno.

Trump, promotor inmobiliario, ha fantaseado con convertir la devastada Gaza en una zona de complejos turísticos al estilo de la Riviera, aunque se ha distanciado de los llamados a desplazar por la fuerza a la población palestina del lugar.

Las críticas de Israel frente a Estados Unidos

El país dijo el sábado que cuestiona la composición del órgano. En un comunicado emitido por la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se lee: “El anuncio no fue coordinado con Israel y va en contra de su política”. En consecuencia, según el texto, él le instruyó al ministro de Relaciones Exteriores que contacte al respecto al secretario de Estado" estadounidense.

Entretanto, el grupo palestino Yihad Islámica señaló que los integrantes del Consejo de Paz fueron escogidos para servir a los intereses de Israel.

“Nos sorprendió la composición del llamado ‘Consejo de Paz’ y los nombres anunciados, elegidos según criterios israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación” [israelí], señaló el movimiento en un comunicado.

Esa composición, indicó el grupo, es un testimonio de “intenciones negativas premeditadas con respecto a la implementación del acuerdo de alto al fuego, vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza”.

