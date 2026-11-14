UE exige a Israel abrir los pasos fronterizos de Gaza por crisis humanitaria

En un comunicado divulgado este sábado, 14 de noviembre, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó la "grave preocupación" del bloque por las condiciones en las que vive la población gazatí, que enfrenta nuevas dificultades con…

La Unión Europea pidió a Israel reabrir todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza y permitir el ingreso inmediato y sin restricciones de ayuda humanitaria, ante el agravamiento de la crisis en el territorio palestino por las fuertes lluvias, las inundaciones y la continuidad de los ataques militares.

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En un comunicado divulgado este sábado, 14 de noviembre, la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó la "grave preocupación" del bloque por las condiciones en las que vive la población gazatí, que enfrenta nuevas dificultades con la llegada del invierno. La UE insistió en que Israel debe garantizar la entrada y distribución sostenida de asistencia humanitaria, así como facilitar el trabajo de Naciones Unidas, sus agencias y las organizaciones no gubernamentales.

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Las precipitaciones de los últimos días han inundado amplias zonas de la Franja de Gaza, donde miles de tiendas de campaña que albergan a familias desplazadas quedaron bajo el agua. Según Unicef, al menos 106.000 personas se han visto afectadas directamente por las lluvias recientes, mientras que las letrinas desbordadas han agravado las condiciones sanitarias en los campamentos de desplazados.

La situación se suma a los daños que los ataques israelíes han dejado en la infraestructura del enclave. La oficina de medios de Gaza informó que más de 700 kilómetros de la red de alcantarillado han sido destruidos, lo que dificulta la evacuación de aguas y aumenta los riesgos para la salud de la población.

La UE también cuestionó los ataques contra instalaciones médicas. El bloque calificó de "profundamente alarmante" el bombardeo israelí contra el complejo médico Nasser, en el sur de Gaza, ocurrido el jueves. El ataque dejó al menos seis palestinos muertos, entre ellos un cirujano, y decenas de heridos.

El pronunciamiento europeo se produjo, además, después de que un ataque con drones israelíes matara a otros dos palestinos en Jabaliya, en el norte de la Franja. Según el director del hospital Al Shifa, Mohamed Abu Selmiya, las víctimas caminaban por una calle cuando fueron alcanzadas. El Ejército israelí afirmó que su objetivo eran dos integrantes de Hamás.

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El bloque europeo advirtió que, aunque el alto el fuego fue anunciado hace más de un año, los ataques militares continúan y las restricciones al acceso humanitario mantienen la escasez de artículos esenciales, entre ellos refugios adecuados, medicamentos y equipos médicos. Por ello, pidió que se cumplan las obligaciones del derecho internacional humanitario, especialmente las relacionadas con la protección de civiles, infraestructura y personal sanitario.

Finalmente, la Unión Europea reiteró su respaldo a la solución de dos Estados y pidió implementar sin demora la resolución 2803 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Entre las condiciones señaladas están el desarme permanente de Hamás y otros grupos armados, la retirada completa de las fuerzas israelíes de Gaza y una transición civil en el territorio. También sostuvo que Hamás no debe tener ningún papel en la futura administración de la Franja.

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