Sinpung-dong: la base secreta norcoreana que puede ser una amenaza para EE. UU.

Corea del Norte construyó una base militar secreta, conocida como Sinpung-dong, ubicada a unos 27 kilómetros de la frontera con China, la cual podría albergar los nuevos misiles balísticos de largo alcance de Pyongyang, según informó el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) en un informe publicado el miércoles.

La instalación secreta de Pyongyang

Corea del Norte ha reforzado su programa nuclear desde el fracaso de la cumbre con Estados Unidos en 2019, lo que llevó a su líder, Kim Jong Un, a solicitar una “rápida ampliación” del arsenal nuclear del país. El mandatario declaró que nunca renunciaría a tales armas, afirmando que su avance sería “irreversible”. En concordancia con sus acciones, surgió la base mencionada en el informe.

La agencia AFP indicó que el estudio estima que en la instalación se encuentran de seis a nueve misiles balísticos intercontinentales (ICBM), los cuales poseen capacidad atómica. Aquel armamento “representa una amenaza nuclear potencial para el este de Asia y el territorio continental de Estados Unidos”, según el informe.

De hecho, el CSIS afirmó que la instalación es “una de las 15-20 bases de misiles balísticos, apoyo, almacenamiento de misiles y de ojivas que Corea del Norte nunca ha declarado”.

Además, el informe dice que “no se tiene constancia de que la instalación haya sido objeto de ninguna negociación de desnuclearización celebrada anteriormente entre Estados Unidos y Corea del Norte”.

El CSIS explicó que, según el análisis de sus expertos, los lanzadores y misiles que están en la base podrían moverse en caso de crisis o guerra. Una vez fuera, se conectarían con unidades especiales y podrían lanzarse desde diferentes puntos del país, lo que haría más difícil que otros los detecten.

El estudio indica que esta base, junto con otras, es clave en “la estrategia de misiles balísticos en evolución” que Corea del Norte está desarrollando, la cual se encuentra orientada a aumentar su “capacidad de disuasión” y su potencial para ataques nucleares estratégicos.

El poder de Corea del Norte demostrado a través de Rusia

En 2024, Pyongyang envió más de 10.000 efectivos a Rusia. El apoyo estuvo acompañado por proyectiles de artillería, sistemas de cohetes de largo alcance y misiles.

Aunque en la última semana se han llevado a cabo negociaciones entre líderes europeos, el presidente de EE. UU., Donald Trump, y sus homólogos de Rusia y Ucrania, Washington ha afirmado que Moscú incrementó su apoyo hacia Pyongyang, país que fue abastecido con tecnología espacial y satelital avanzada a cambio de su respaldo en la guerra en Ucrania.

