Un cine improvisado en Gaza brinda a los niños un refugio temporal del conflicto

En Deir al-Balah, una ciudad palestina situada en el centro de la Franja de Gaza, se creó la iniciativa de un “campamento de cine”, que busca distraer a los niños con películas de los horrores de la guerra.

En Deir al-Balah, en el centro de Gaza, se creó un campamento de cine móvil para niños en medio de la guerra.

Para muchos, es la primera vez que pueden ver una película, ya que crecieron bajo el conflicto.

Los organizadores destacan que los niños son quienes pagan el precio más alto de la guerra.

UNICEF y la OMS alertan sobre la crisis humanitaria: más de 18.000 niños palestinos muertos desde 2023 y un aumento del hambre.

La ONU pide un alto al fuego inmediato y acceso sin restricciones a la ayuda humanitaria.

Según Al Jazeera, muchos de los niños que atienden este campamento “lo han perdido todo” y también, por crecer en medio de un conflicto, esta es la primera vez que tienen acceso a ver una película.

“Cuando vengo al campamento de cine, siento que olvido el mundo y que ya no escucho los sonidos de los drones, porque estoy viendo películas y siento que me pierdo en ellas”, aseguró Malek Baker, una joven palestina, para Al Jazeera.

Los organizadores del cine aseguran que los niños son quienes pagan el precio más alto del conflicto.

“Quiero que experimenten lo que se han perdido, me sorprendí cuando me enteré de que algunos niños ni siquiera saben lo que es el cine”, afirmó Yahia Al-Sholi, cineasta y creador del campamento de cine en Gaza para Al Jazeera.

👉 La infancia perdida de los niños y niñas en Gaza

Según Al Jazeera, han muerto más de 18.000 niños a causa de los ataques israelíes en Palestina.

La Unicef asegura que “la guerra en la Franja de Gaza ha dejado una huella devastadora en la infancia“, también advierte que los niños y niñas están sufriendo de una desnutrición severa que avanza con rapidez y que muchos seguirán muriendo de hambre.

Según las Naciones Unidas, ya se reportan más de 100 muertes de niños por desnutrición, desde que el ejército de Israel bloqueara la entrada de ayuda humanitaria a Gaza en marzo de este año.

“Los organismos han insistido en que se debe detener la hambruna a toda costa. Es fundamental declarar un alto al fuego inmediato y poner fin al conflicto para permitir una respuesta humanitaria a gran escala y sin obstáculos, de manera que se puedan evitar más muertes”, advirtió la Organización Mundial de la Salud en un comunicado.

