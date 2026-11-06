Gobierno De la Espriella expulsa a 80 extranjeros que sumaban 1.100 faltas en Bogotá

Según un comunicado de Migración, la entidad los identificó en operativos que hizo en 15 localidades de la ciudad con la Policía, el Ejército y la Alcaldía Mayor, y los envió en un vuelo de la Fuerza Aérea hasta Cúcuta, donde fueron entregados a las autoridades…

Migración Colombia anunció la expulsión de 80 ciudadanos extranjeros que, en conjunto, acumulaban más de 1.100 medidas correctivas por faltas como porte de armas, elementos cortopunzantes, consumir, portar, distribuir o comercializar sustancias psicoactivas e irrespeto a la autoridad.

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Según un comunicado de Migración, la entidad los identificó en operativos que hizo en 15 localidades de la ciudad con la Policía, el Ejército y la Alcaldía Mayor, y los envió en un vuelo de la Fuerza Aérea hasta Cúcuta, donde fueron entregados a las autoridades migratorias en el puente internacional Atanasio Girardot. Migración resaltó que la operación responde a la orden del presidente Abelardo de la Espriella de “fortalecer la seguridad en el Distrito Capital”.

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De los 80 expulsados, 74 son hombres y seis son mujeres. De acuerdo con Migración, las intervenciones se concentraron en “zonas neurálgicas” de la capital y buscaban identificar a extranjeros “inmersos en actividades delictivas y comportamientos contrarios a la convivencia”. Para hacerlo, la entidad cruzó sus propias bases de datos con las de la Policía Nacional. Los procedimientos contaron también con el acompañamiento de la Personería Distrital.

Según el Sistema de Información Estadístico Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO) de la Policía, entre los expulsados hay personas con anotaciones judiciales y un “récord de hasta 90 medidas correctivas”. Además, dos mujeres y un hombre fueron expulsados por cumplimiento de pena, luego de pagar condenas por concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y extorsión.

Al cruzar la frontera, diez personas del grupo fueron capturadas por las autoridades venezolanas, pues tenían órdenes de captura vigentes por delitos cometidos en ese país.

Vea también: Primeras seis expulsiones de migrantes de De la Espriella: ¿por qué fueron expulsados?

José Luis Castañeda, director general de Migración Colombia, aseguró que “el presidente Abelardo de la Espriella ha dado un mensaje claro: vamos a mejorar la seguridad ciudadana y devolverle tranquilidad a todos los bogotanos”. Y añadió que “Colombia tiene las puertas abiertas para los extranjeros que vienen a trabajar y hacer las cosas bien, pero aquellos que ingresan con intención de delinquir tendrán que enfrentar todo el peso de la ley”.

El funcionario también aseguró que la entidad mantendrá “la determinación de hacer cumplir con rigurosidad la normativa migratoria” y de articularse con la fuerza pública y las autoridades locales “para fortalecer la seguridad en todos los territorios”.

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