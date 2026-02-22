Tras violencia por muerte de narco en México, no habrá servicios consulares para colombianos

Calles bloqueadas, vuelos cancelados, comercios cerrados, así se está viviendo en el Estado de Jalisco tras la muerte del capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación. Foto: AFP

Calles vacías por miedo. Locales cerrados por temor. Vuelos cancelados. Hospitales con las puertas bloqueadas ante el temor de que hombres armados llegaran a incendiar las instalaciones médicas. Así se ha vivido la tarde - y entrada la noche - en el estado de Jalisco, donde varios hechos violentos acabaron con la tranquilidad luego de que se informara de la muerte del narcotraficante Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación.

La situación fue empeorando con el pasar de los minutos, tanto que la Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para todos los ciudadanos de ese país que en este momento se encuentran en territorio mejicano, puntualmente en el “Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y otros municipios), zonas del Estado de Michoacán, Estado de Guerrero y Estado de Nuevo León”.

Justo el mismo llamado que sobre las 6:38 de la tarde hizo el gobierno colombiano presente en México a través de Andrés Hernández, asesor de Comunicaciones del presidente Gustavo Petro y cónsul General en México: “Ante los últimos eventos presentados en materia de seguridad y orden público en el Estado de Guadalajara - Estados Unidos Mexicanos, el Consulado de Colombia en Guadalajara genera Alerta de Seguridad a los connacionales. Mañana no habrá servicio consular en la misión en Guadalajara”. Se refiere a este lunes 23 de febrero de 2025.

¿Quién era Nemesio “El Mencho” Oseguera, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación?

Oseguera Cervantes era uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos, que ofrecía una recompensa de USD 15 millones por él.

Es uno de los líderes narcos más importantes en ser abatidos tras el arresto de los fundadores del cartel de Sinaloa, Joaquín “Chapo” Guzmán e Ismael “Mayo” Zambada, actualmente en prisión en Estados Unidos.

En el operativo de este domingo, llevado a cabo en Tapalpa (Jalisco), al menos otros siete integrantes del cartel perdieron la vida.

Hasta la presidenta de México se pronunció al respecto. “Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma”, dijo Claudia Sheinbaum, en la red social X. Tras el operativo militar, hombres armados bloquearon diversas carreteras y quemaron negocios en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla y Sinaloa.

