Entre los más entusiastas estuvo el presidente del Gobierno de España, Pedro…

Las respuestas, que llegaron desde Londres hasta Teherán, muestran la misma pregunta con distintos tonos: qué tanto cambia esto la relación con Washington, sobre todo porque Trump conserva amplios poderes en política exterior.

Gobiernos de todo el mundo reaccionaron este miércoles a la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de período en Estados Unidos, que les dio el control del Congreso y dejó a Donald Trump con menos poder para sus últimos dos años.

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El mundo reacciona a la derrota de Trump: de la celebración en Europa a la burla en Irán

Entre los más entusiastas estuvo el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien leyó el resultado en clave de su propia política.

“Pasó en Brasil. Acaba de pasar en Estados Unidos. Y pronto pasará en España”, escribió, según Al Jazeera, en alusión al retroceso de la extrema derecha.

Según Sánchez, “la ola de ultraderecha” a la que quieren subirse sus rivales, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, “ya no crece: se está desmoronando”.

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Francia también celebró. El canciller Jean-Noël Barrot dijo que “es una muy buena noticia para la democracia estadounidense”, según AFP, tras destacar que Trump reconoció los resultados.

“En democracia, es el pueblo quien escribe su propia historia y nadie, ni los algoritmos ni los intereses privados, pueden hacerlo en su lugar”, agregó ante el Parlamento.

En Reino Unido, el primer ministro, Andy Burnham, llevó el tema al bolsillo y apuntó que “el mundo tiene ahora la oportunidad de unirse en torno al tema que nos está afectando a todos, que es el costo de la vida”, y añadió que no será posible reducir los precios hasta que la guerra de Estados Unidos en Irán “se resuelva”.

Más duro fue el alcalde de Londres, Sadiq Khan, quien habló de “un verdadero rechazo a la política dañina y divisiva de Donald Trump”. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en tensión comercial con Washington, habló por su parte de “una nueva era en las relaciones mundiales”.

La reacción más ruidosa vino de Irán, en guerra con Estados Unidos desde febrero. Miles de personas celebraron frente a la antigua embajada estadounidense en Teherán, en una manifestación que se hace cada año para recordar la toma de ese edificio en 1979, con cánticos de “¡Muerte a Estados Unidos!” y “¡Muerte a Israel!”.

Mohamad Baqer Qalibaf, el principal negociador iraní con Washington, escribió en X que “sea por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y respaldamos ese mensaje”. En la calle, sin embargo, no todos creen que algo vaya a cambiar.

“Sean los demócratas o los republicanos, para nosotros no hay diferencia”, le dijo a AFP Mohamad, un funcionario de 42 años.

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El resultado también golpea al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aliado de Trump, quien no reaccionó de inmediato, según Al Jazeera. Sus rivales, en cambio, sí aprovecharon el momento para lanzar pullas a él. El líder opositor Yair Golan dijo que el voto muestra “lo tóxico que se ha vuelto Netanyahu”. Otro opositor, Yair Lapid, afirmó que esto elimina “cualquier posibilidad de un gobierno de unidad encabezado por Netanyahu”.

Rusia, en cambio, midió cada palabra en su comunicación. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por un medio cercano al Gobierno, enfatizó que “el presidente Trump sigue en el cargo”, po lo que espera “sinceramente que continúe también sus esfuerzos en favor de la paz” en Ucrania. Su viceministro de Exteriores, Serguéi Riabkov, advirtió que el enfoque del ala activista del Partido Demócrata hacia Rusia es “extremadamente negativo”. Para Ucrania, por su parte, el medio The Kyiv Independent habló de un “posible impulso”.

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Otros aliados más cercanos optaron por la prudencia. Japón repitió que la alianza con Estados Unidos sigue siendo “la piedra angular” de su política exterior y de seguridad. Y la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Christel Schaldemose, se declaró “prudentemente optimista”.

China, que se prepara para una cumbre con Trump, se limitó a decir que las elecciones son “un asunto interno”.

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Esa cautela tiene una razón, que el propio político francés Raphaël Glucksmann resumió tras celebrar una “victoria de la democracia y la decencia”: Trump sigue teniendo una influencia significativa en los asuntos internacionales.

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