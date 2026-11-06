Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña; ordenan su detención

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de…

El Senado de Paraguay destituyó este viernes al presidente Santiago Peña en un juicio político por su presunto papel en el colapso de Ueno Bank, la entidad que el martes fue intervenida por el Banco Central y que dejó a unos tres millones de clientes sin acceso a sus depósitos. La Fiscalía, por su lado, ordenó la detención inmediata del ahora exmandatario.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

"Conforme al resultado de la votación, se declara culpable al acusado Santiago Peña Palacios por mal desempeño en sus funciones y en consecuencia se lo separa de pleno derecho en su cargo de presidente de la República del Paraguay", dijo el presidente del Senado, Basilio Núñez.

Publicidad

Varios cientos de personas que aguardaban el resultado a las puertas del Congreso en Asunción celebraron la decisión.

"Por fin, por fin se fue Santiago Peña, por fin se hizo justicia. Ahora queremos que nos devuelva nuestra plata y él termine en la cárcel", dijo a la AFP Jessica Aquino, de 32 años.

Los 44 senadores presentes en el recinto votaron a favor de su salida, un día después de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad abrir el proceso. El vicepresidente Pedro Alliana asumirá el poder y completará el mandato, que termina en agosto de 2028.

Peña, de 47 años, había ofrecido su renuncia el jueves, mientras los diputados votaban la apertura del juicio, pero nunca se resolvió: la sesión conjunta del Congreso que debía tramitarla se quedó sin quórum después de que los diputados del Partido Colorado, el suyo, abandonaran el recinto. Según la Constitución paraguaya, los expresidentes reciben un escaño vitalicio en el Senado, con voz pero sin voto, y con él una amplia inmunidad.

Con la destitución, los legisladores le cerraron esa puerta justo cuando la Fiscalía General anunció una investigación penal en su contra por “hechos relativos a la supervisión y resolución de Ueno Bank S.A. y a la colocación de fondos públicos en dicha entidad”.

La orden de detención de Peña fue firmada por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Elena Fiore, Christian Benítez y Silvia González Véster, junto con Ruth Karina Benítez, de la unidad de delitos informáticos y lavado de activos, y fue enviada a la Comandancia de la Policía Nacional.

Según los documentos en poder de la Fiscalía, las autoridades del Banco Central conocían los problemas de Ueno desde abril de 2026 y no actuaron a tiempo. También apuntan a que entidades como el Instituto de Previsión Social, Itaipú y Yacyretá tenían fondos en el banco.

Peña se había ganado un lugar como aliado cercano de Donald Trump, que en una cumbre en Washington en febrero lo elogió como un “joven apuesto”. Antes de la votación, la Embajada de EE. UU. expresó su solidaridad con el pueblo paraguayo sin mencionar al mandatario.

Es la mayor crisis política de Paraguay desde 2012, cuando el Congreso destituyó a Fernando Lugo tras una masacre de 11 campesinos y seis policías en un desalojo de tierras.

Le recomendamos: Renunció Peña: cómo Ueno Bank derrumbó al presidente que Milei y Kast tenían de modelo

Un banco demasiado cercano al poder

Peña tuvo acciones en Grupo Vázquez, la matriz de Ueno Bank, hasta que las vendió el año pasado. Sin embargo, los vínculos fueron más allá. Según Bloomberg, los depósitos del Gobierno en la entidad pasaron de cero, cuando Peña asumió en 2023, a más de USD 800 millones a comienzos de este año.

Además, el presidente nombró a un exejecutivo de Ueno al frente del Banco Central, lo que desató críticas por una supervisión laxa mientras el banco crecía sin control.

“Aquí se ha montado un esquema criminal que se ha dedicado a vaciar un banco con la protección de instituciones que él controlaba como presidente de la República”, dijo el jueves en su acusación el diputado opositor Raúl Benítez.

Publicidad

El escándalo también se ha llevado por delante a buena parte del gabinete. El presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, y el ministro del Interior, Enrique Riera, presentaron sus renuncias en las últimas 24 horas, mientras que Miguel Vázquez, dueño del banco, fue arrestado junto con otros directivos, ocho en total según la AFP.

Paraguay comienza a devolver sus fondos a ahorristas de Ueno Bank

Desde el martes, miles de personas protestaron en Asunción, incluso frente al Congreso, para exigir la devolución de su dinero y la salida de Peña. Entre los afectados hay pensionistas, empresas e instituciones.

Publicidad

“Quiero verle a Santiago Peña en la cárcel, porque nos robó, le robó al pueblo, le mintió”, dijo a la AFP Mariano Giménez, un estudiante de 26 años, durante una manifestación del jueves que la Policía dispersó con camiones hidrantes y gases lacrimógenos.

El viernes, unas 250 personas esperaban sentadas en el pasto frente al Congreso. Algunos repartían tapabocas por temor a nuevos choques.

Publicidad

“La policía no nos cuida, nos identifican, entonces el tapabocas es una forma de prevenir eso”, explicó Juan Palacios, universitario de 23 años.

Mientras tanto, el Banco Central comenzó a devolver dinero con el fondo de garantía de depósitos. La primera etapa cubre a clientes con hasta diez millones de guaraníes (unos USD 1.600) que no tenían préstamos con Ueno y que tienen cuenta en otro banco del país.

Publicidad

Le recomendamos: Quién es quién en la polémica de Paraguay que terminó con la renuncia de Santiago Peña

“En esas cuentas se acredita automáticamente el monto correspondiente”, dijo José Maciel, director de la unidad que administra ese fondo. No precisó cuántas personas han recibido pagos.

La crisis salpicó incluso al fútbol, pues Ueno patrocinaba a los principales clubes de primera división y a la selección paraguaya, cuyos jugadores dijeron en X que también fueron “víctimas de esta situación”.

Publicidad

La Conmebol tenía unos USD 13 millones en el banco, aunque aseguró que su operación no se ve afectada. En Argentina, cerca de 1.000 empleados de la tecnológica ITTI, del mismo grupo, fueron suspendidos 30 días sin sueldo.

*Con información de AFP

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

Publicidad

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

Publicidad

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com