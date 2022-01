Torre de Tokio: refranes paralelos

Periodista extranjera en un recorrido por las obras de las instalaciones olímpicas de Tokio 2020, parece invocar el refrán japonés "Todo clavo que sobresale, será martillado". Foto: Foto de Gonzalo Robledo

Después de hallar numerosas coincidencias entre refranes de habla hispana y proverbios japoneses, una profesora española llamada Pilar concluyó que nuestras culturas tienen muchas cosas en común, pues “en todas partes se cuecen habas”. (Recomendamos leer más columnas de Gonzalo Robledo sobre Japón).

Máximas japonesas que parecen traducciones literales de “a caballo regalado no se le mira el diente”, “de tal palo, tal astilla” o “vender la piel del oso antes de cazarlo” confirman el ámbito rural como el terreno más fértil para las frases condensadas, perdurables y fáciles de recordar.

Según la profesora, la frontera porosa que tenemos en español entre dicho, refrán, proverbio o máxima también se encuentra en japonés.

Pero mientras los hispanohablantes preferimos dichos jocosos y socarrones, los japoneses se inclinan por los proverbios con el valor añadido de alguna enseñanza de aplicación inmediata.

Como el silencio goza de un gran prestigio en Japón, es natural la existencia de frases semejantes a “en boca cerrada no entra mosca” o “por la boca muere el pez”.

Cuando los dichos japoneses carecen de equivalente exacto en nuestro idioma, su traducción es tortuosa, y muy pocos salen ilesos en el traslado. Uno de ellos es “todo clavo que sobresale será martillado”, usado para llamar al orden a una persona individualista.

Quienes consideran la memoria humana una fuente de tormentos, se identificará con la paradójica frase “la ignorancia te hace Buda”, entendida como el estado de iluminación alcanzado cuando uno logra liberar su mente de las preocupaciones terrenales.

Hace unos años, cuando quería reírme con mi equipo japonés de la forma disparatada de hacer algo, recurría orgulloso a un dicho local de solo tres palabras y que en español se puede resumir en la frase “gotas para los ojos desde el segundo piso”.

Estuve convencido de que mi afición por ese refrán se debía a su potencial cinematográfico, hasta que un nostálgico paisano me hizo ver que tenía la misma escenografía, el mismo encuadre y el mismo movimiento interno del hiperbólico símil escuchado en mi infancia, “más largo que una meada desde un balcón”.

El machismo atávico de la cultura japonesa asoma en su refranero y a veces las mujeres son objeto de frases de burla o escarnio. O al menos eso creí detectar al escuchar por primera vez a un viejo actor pronunciar en un teatro de variedades la sentencia “de una mujer bella uno se aburre. A una fea, se acostumbra”.

Cuando la oí usada en la vida diaria pedí con candidez la opinión a un grupo de señoras japonesas casadas y me contestaron que no se trataba de un refrán: “Es puro sentido común”, enfatizaron. Ese día me sentí tan ignorante como antes de conocer la apasionante investigación de la profesora Pilar.

* Periodista y documentalista colombiano radicado en Japón.