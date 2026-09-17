"Creo que es ridículo", declaró Trump al ser interrogado sobre el…

La jefa de la UE, Ursula von der Leyen , planteó esta posibilidad en presencia del líder canadiense, Mark Carney, que el jueves prevé dirigirse al Parlamento Europeo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el miércoles con cortar el comercio con la Unión Europea luego de que el bloque propusiera a Canadá ser su primer "miembro asociado", en medio de tensiones comerciales con Washington.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo.

Trump amenaza con cortar el comercio con la UE por propuesta de alianza con Canadá

"Creo que es ridículo", declaró Trump al ser interrogado sobre el planteo de la UE.

"Si hacen eso, si consideramos que se trata de un acto hostil, impondré aranceles muy elevados o dejaré de comerciar con Europa", advirtió.

Y agregó: "Si lo hacen de buena fe, está bien. Si lo hacen con mala intención, pondremos aranceles muy fuertes a Europa, lo que es una posibilidad".

Von der Leyen propuso una cooperación más estrecha en tecnología, defensa y energía a Carney, que se convirtió en el primer jefe de gobierno no europeo en asistir al discurso anual sobre el "Estado de la Unión Europea".

Le podría interesar: UE propone prohibir redes sociales a menores de 13 años y limitar su uso hasta los 15

El dirigente dijo al Parlamento Europeo en Estrasburgo que, mientras las democracias enfrentan una "fractura en el sistema internacional basado en normas", Bruselas y Ottawa necesitan estrechar aún más sus lazos.

"Me gustaría trabajar con usted para abrir la puerta a que Canadá sea el primer miembro asociado de la UE", dijo Von der Leyen a Carney, lo cual provocó una ovación en pie en el hemiciclo.

Por su parte, Mark Carney, desestimó las amenazas de Donald Trump, y presentó este jueves ante el Parlamento Europeo la idea de una "nueva alianza" de su país con la UE, presentada como una garantía de "autonomía estratégica".

"Nadie va a decirnos qué idioma debemos hablar, nadie va a dictarnos nuestra cultura ni con quién podemos alcanzar acuerdos internacionales", declaró Carney ante periodistas en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo.

"Una alianza por el futuro"

Canadá, en plena guerra comercial con el gobierno de Trump, está en busca de nuevos socios.

Europa, por su parte, cuyas relaciones con Washington también son tensas, busca apoyo a su estrategia de reequilibrio entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos.

También puede leer: Caso Lezo: se inicia el primer juicio en España por compra de empresa colombiana Inassa

La visita de Carney pretende servir de catalizador de cara a una cumbre UE-Canadá en Montreal el mes próximo.

Von der Leyen sostuvo que es tiempo de avanzar desde una cooperación centrada en el comercio hacia una "alianza por el futuro" más amplia, y "llevar la relación con Canadá al nivel más alto posible".

Publicidad

"Trabajaremos en la fabricación inteligente. Crearemos una alianza tecnológica. Integraremos las bases de la industria de defensa. Haremos del Ártico un proyecto insignia conjunto", declaró.

Mencionó además la energía, los minerales críticos, las baterías, la IA, la seguridad cibernética y económica como otros campos de cooperación bilateral.

Publicidad

"Esta alianza no está dirigida en contra de nadie, sino hacia nuestra fortaleza común", agregó el dirigente europeo.

"En un mundo más peligroso y dividido, Canadá está fortaleciendo sus relaciones con socios de confianza", señaló por su parte la oficina de Carney en un comunicado.

Publicidad

Canadá y la UE son socios económicos gracias a un acuerdo comercial que propició un aumento de más del 75% en su intercambio "en menos de una década", según Von der Leyen.

"Miembro asociado"

Si bien los tratados de la UE no contemplan la posibilidad de convertirse en un "miembro asociado", la idea fue planteada por primera vez este año por el canciller alemán Friedrich Merz para Ucrania.

Publicidad

Según ese plan, que recibió una fría acogida por parte de un país que aspira a la plena adhesión, a Ucrania se le habría permitido asistir a las cumbres del bloque y contar con un representante en la Comisión Europea.

Lea: La OTAN derriba un dron que violó el espacio aéreo de Lituania por primera vez

También se habría beneficiado de partes del presupuesto de la UE, pero sin plenos derechos de voto.

Publicidad

"Aún no sabemos muy bien qué significa", dijo Tobias Cremer, eurodiputado de centroizquierda alemán y principal promotor de una resolución que insta a reforzar la cooperación entre la UE y Canadá, tras la propuesta de "membresía asociada" de von der Leyen.

Según las normas de la UE, los Estados miembros tienen que aprobar cualquier forma de asociación con un tercer país y no estaba claro con cantidad de aceptación contaría la propuesta de Von der Leyen entre las capitales.

Publicidad

Bruselas y Ottawa ya tienen un alto nivel de cooperación.

Y este año Canadá se convirtió en el primer país no perteneciente a la UE en unirse a un programa emblemático de préstamo para defensa.

Ottawa también espera alcanzar un acuerdo que permita al Banco Europeo de Inversiones financiar proyectos canadienses de minerales críticos, dijo a la AFP el embajador de Canadá ante la UE, Jonathan Wilkinson.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

🌏📰🗽 El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Publicidad

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com o a cgomez@elespectador.com