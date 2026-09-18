Venezuela libera al exalcalde opositor Javier Oropeza tras seis horas detenido

Partidos y dirigentes opositores difundieron videos del momento en que Oropeza salió del tribunal en Barquisimeto, donde decenas de personas lo recibieron entonando el himno nacional. Según…

La oposición de Venezuela denunció este jueves la detención del exalcalde Javier Oropeza, quien regresó esta semana a su país luego de dos años exiliado en España y que recibió el miércoles el sobreseimiento de una causa en su contra. Horas después, el también periodista fue liberado tras permanecer unas seis horas detenido en Barquisimeto, estado Lara.

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Partidos y dirigentes opositores difundieron videos del momento en que Oropeza salió del tribunal en Barquisimeto, donde decenas de personas lo recibieron entonando el himno nacional. Según medios locales, el exalcalde quedó en libertad bajo medidas cautelares. Al salir, Oropeza confirmó que tenía restricciones, entre ellas una relacionada con sus declaraciones sobre el caso.

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La detención se produjo el mismo día en que comenzó el segundo ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el Gobierno venezolano y un grupo de exdiputados opositores para una transición, en el que se espera que aborden las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

La mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), señaló en X que el activista del estado Lara fue detenido en la sede del diario El Informador, en Barquisimeto, capital de esa región.

"El exalcalde Oropeza, el día de ayer, había recibido el sobreseimiento de su ilegal causa. Exigimos su inmediata liberación", escribió la PUD.

La líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado condenó inicialmente la detención y dijo que "esta es la naturaleza de este régimen", en referencia al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

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"Por eso el país entero los detesta. Y por eso, los vamos a derrotar. ¡Fuerza, Javier! Habrá justicia", expresó la exdiputada en X.

En la misma red social, partidos como Voluntad Popular (VP) y Vente Venezuela (VV), este último liderado por la premio nobel, exigieron información sobre el paradero del exalcalde del municipio Torres (Lara) y su liberación.

El Comité de Derechos Humanos de VV indicó que Oropeza fue detenido por agentes de la División de Investigación Penal (DIP) de la Policía Nacional, por lo que alertó de que "la persecución en Venezuela continúa, en manos de Delcy Rodríguez".

Dirigentes opositores como los exdiputados Juan Pablo Guanipa y Freddy Superlano se acercaron a la sede policial en Barquisimeto para exigir respuestas. Tras conocerse la liberación, Guanipa compartió imágenes del momento en que Oropeza salió del tribunal acompañado por dirigentes y ciudadanos.

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La jefa de la delegación opositora que participa en las conversaciones con el Gobierno, Dinorah Figuera, dijo que el grupo denunció "inmediatamente" el caso ante los representantes del Ejecutivo en la mesa de diálogo, quienes, según afirmó, se comprometieron a realizar las gestiones necesarias para lograr su liberación. Oropeza fue posteriormente excarcelado.

El miércoles, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela advirtió que, a pesar de mejoras "limitadas", el aparato represivo del Estado venezolano permanece "intacto".

En un nuevo informe sobre la situación del país en lo que va de 2026, año marcado por la intervención estadounidense que el 3 de enero condujo a la captura de Nicolás Maduro, la misión de expertos ve ciertos avances, pero no acompañados de mejoras institucionales que garanticen su continuidad.

Según la misión, leyes usadas para criminalizar la disidencia siguen vigentes, los servicios de inteligencia y fuerzas de seguridad conservan las mismas estructuras, y no se ha adoptado ninguna medida para desarmar o desmantelar a los grupos conocidos como "colectivos", fuente permanente de intimidación y violencia.

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El pasado mayo, el opositor Yoel Sucre, un activista del partido de Machado, fue detenido y excarcelado tres días después bajo régimen de presentación cada 30 días, según la Fundación de Derechos Humanos Los Llanos (Fundehullan).

El partido denunció entonces que buscaban imputarlo por terrorismo en una causa que, según señaló, está cerrada.

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