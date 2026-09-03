Alejandro Betancourt, clave en la estrategia petrolera en Venezuela: ¿qué investigó EE. UU.?

El empresario venezolano Alejandro Betancourt ha estado relacionado con investigaciones desarrolladas en España y Suiza. En 2025 fue detenido en dos ocasiones en el Reino Unido debido a solicitudes internacionales vinculadas con esos procedimientos. Foto: AFP y página oficial de Alejandro Betancourt - AFP y página oficial de Alejandro Betancourt

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La afirmación del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que Washington revisó los antecedentes de Alejandro Betancourt y no encontró una investigación vigente en su contra no cierra todos los interrogantes sobre el empresario venezolano, y es que tanto documentos judiciales estadounidenses como testimonios citados en investigaciones periodísticas muestran que Betancourt, sus empresas y personas de su entorno estuvieron relacionados con investigaciones desarrolladas en Estados Unidos.

Dicho esto, César Batiz, director de El Pitazo, plantea una gran interreogante en su programa Punto y Contexto: ¿Qué investigó realmente Estados Unidos sobre Alejandro Betancourt antes de convertirlo en una pieza estratégica de su nueva política petrolera para Venezuela?

Le sugerimos: Colombianos con proceso de asilo pendiente, detenidos por ICE: “También nos puede pasar”

Betancourt y el caso Money Flight

Uno de los principales antecedentes se encuentra en el caso conocido como Money Flight, una investigación presentada en 2018 por la Fiscalía del Distrito Sur de Florida sobre un presunto esquema que habría permitido extraer unos USD 1.200 millones de Petróleos de Venezuela (PDVSA) mediante operaciones cambiarias y lavado de dinero.

En dichos documentos aparece una persona identificada como “Conspirador 2″. La Fiscalía lo describió como propietario de una empresa contratista del sector eléctrico venezolano y primo del denominado “Conspirador 1″, identificado como Francisco Convit.

La descripción coincide con Alejandro Betancourt, quien fue socio de Convit en Derwick Associates y también es su primo. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos nunca identificó públicamente al “Conspirador 2″ como Betancourt ni presentó cargos en su contra.

También le puede interesar: Las deportaciones masivas son un canto de sirenas: hay tiempo para evitar un error histórico

La identidad del empresario se convirtió posteriormente en un elemento de interés para investigaciones periodísticas, por lo que Batiz plantea que, aunque esa referencia no demuestra responsabilidad penal, sí constituye un antecedente que debía ser considerado dentro de cualquier revisión.

¿Qué declaró el banquero Matthias Krull?

Otro elemento del caso Money Flight está relacionado con Matthias Krull, exbanquero de Julius Baer que atendió a Francisco Convit y Alejandro Betancourt.

Krull se declaró culpable de participar en el esquema de lavado de dinero investigado por las autoridades estadounidenses y posteriormente colaboró con los fiscales.

Según un resumen de su testimonio citado por Reuters, Krull declaró que Convit y el individuo identificado como “Conspirador 2” habían sido clientes suyos durante varios años, mientras que fuentes con conocimiento de ese testimonio identificaron ante Reuters al “Conspirador 2″ como Alejandro Betancourt y señalaron que este era entonces objetivo de la investigación de Miami.

Le sugerimos: Por qué el venezolano de a pie no debería ilusionarse con el acuerdo petrolero

Una declaración jurada presentada por Homeland Security Investigations (HSI) también señala que Convit y el “Conspirador 2” recibieron conjuntamente más de 227 millones de euros procedentes del esquema investigado.

Batiz hace una precisión: no existe una transcripción pública que permita comprobar que Krull pronunció directamente el nombre de Betancourt al referirse al “Conspirador 2”, por ende, estos elementos no permiten afirmar por sí solos que el empresario haya cometido un delito.

Esta situación abre otra interrogante: ¿qué información proporcionó Krull a los fiscales estadounidenses sobre sus antiguos clientes y cómo fue considerada posteriormente por las autoridades?

También le puede interesar: Vicepresidenta de Bank of America, apuñalada en Times Square, acababa de convertirse en mamá

Derwick, ProEnergy y la investigación en Nueva York

Los antecedentes relacionados con Betancourt no comenzaron con Money Flight.

El programa también recupera información de investigaciones publicadas años atrás por el medio de investigación Armando.info, que documentaron la relación entre Derwick Associates y ProEnergy Services, una empresa estadounidense de Misuri que vendió equipos y prestó servicios para proyectos eléctricos ejecutados por Derwick en Venezuela.

Daniel Rossenau, exempleado de ProEnergy, declaró en 2015 ante fiscales del Distrito Sur de Nueva York y entregó documentación relacionada con las operaciones entre ambas compañías.

Le sugerimos: Jueza frena el nuevo intento de Trump contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos

Posteriormente, investigaciones internacionales reportaron que fiscales de Nueva York examinaron posibles operaciones de soborno y lavado de dinero relacionadas con Derwick y Alejandro Betancourt.

Aunque esas investigaciones no terminaron en una acusación contra el empresario, existe otro antecedente: en diciembre de 2014 el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a las autoridades suizas información sobre cuentas vinculadas con Derwick. Una decisión judicial suiza confirmó posteriormente la existencia de esa solicitud.

A esto Batiz estima que los elementos demuestran que las autoridades estadounidenses tuvieron acceso a información, testimonios y documentación relacionada con Betancourt y sus empresas.

Las investigaciones en España y Suiza

Dicho historial tampoco se limita a Estados Unidos. Alejandro Betancourt ha estado relacionado con investigaciones desarrolladas en España y Suiza. En 2025 fue detenido en dos ocasiones en el Reino Unido debido a solicitudes internacionales vinculadas con esos procedimientos.

Finalmente, no fue extraditado y tampoco ha sido formalmente acusado ni condenado en Estados Unidos, España, Suiza o el Reino Unido.

👀🌎📄 ¿Ya se enteró de las últimas noticias en el mundo? Invitamos a verlas en El Espectador.

El Espectador, comprometido con ofrecer la mejor experiencia a sus lectores, ha forjado una alianza estratégica con The New York Times con el 30 % de descuento.

Este plan ofrece una experiencia informativa completa, combinando el mejor periodismo colombiano con la cobertura internacional de The New York Times. No pierda la oportunidad de acceder a todos estos beneficios y más. ¡Suscríbase aquí a El Espectador hoy y viva el periodismo desde una perspectiva global!

📧 📬 🌍 Si le interesa recibir un resumen semanal de las noticias y análisis de la sección Internacional de El Espectador, puede ingresar a nuestro portafolio de newsletters, buscar “No es el fin del mundo” e inscribirse a nuestro boletín. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mmedina@elespectador.com