Álex Saab sí tendría que pagar una pena de prisión por un caso de lavado de dinero en Italia

Nicolás Maduro saluda al empresario colombiano Álex Saab, liberado por Estados Unidos en un acuerdo con el Gobierno venezolano. Los acompaña Camilla Fabri. Foto: EFE - Rayner Peña R.

Álex Saab, aliado de Nicolás Maduro, y su esposa, Camilla Fabri, tuvieron una investigación abierta por más de seis años en Italia por lavado de dinero. El caso cerró y la pareja aseguró que no hubo “ni juicio ni admisión de responsabilidad, y, por supuesto, ninguna condena”. Sin embargo, medios de comunicación aseguraron que sí existe un pacto de culpabilidad y que sí hay una pena de cárcel para ambos.

Roberto Deniz, periodista en Armandoinfo, trinó este jueves que Saab y Fabri “mienten sobre la decisión de la justicia italiana en su contra. Ni ‘inocentes’ ni ‘absueltos’. Tal como lo reseñó la prensa italiana, pactaron un ‘acuerdo de culpabilidad’”. El reportero señaló que él tendrá que pagar un año y dos meses de prisión, mientras que ella un año y siete meses.

Deniz citó la decisión judicial del 31 de octubre de 2025 y dijo que “no se limita a las capturas de pantalla que Álex Saab y Camilla Fabri difundieron”. Ahí se mencionaron también las penas de prisión para ellos y varios familiares, además de la decisión de obligarlos a pagar 10 millones de euros.

Alex Saab y su esposa, Camilla Fabri, mienten sobre la decisón de la justicia italiana en su contra. Ni "inocentes", ni absueltos. Tal y como reseñó la prensa italiana, pactaron un "acuerdo de culpabilidad". Saab debe pagar 1 año y 2 meses de prisión. Fabri 1 año y 7 meses pic.twitter.com/X5P98DVzOP — Roberto Deniz (@robertodeniz) January 22, 2026

El medio italiano Corriere della Sera informó sobre la aceptación de culpabilidad de la pareja afín al chavismo a principios de enero y resumió que el proceso judicial tuvo que ver con un apartamento ubicado en el centro de Roma. La casa fue presuntamente adquirida a través de una organización liderada por la modelo y su esposo, quienes, según la Fiscalía, dirigieron y organizaron una organización para proteger la acumulación de dinero de una red internacional de corrupción.

En concreto, Saab, amigo de Maduro, presuntamente robó parte de los fondos destinados a la ayuda a la población venezolana, contrabandeándolos a través de Italia y luego ocultándolos en Rusia y varios paraísos fiscales, detalló el medio de comunicación. La hermana de Fabri también se declaró culpable, así como también lo hizo su esposo Lorenzo Antonelli.

